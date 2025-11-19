整合療法照顧頑固疼痛 大林慈院獲獎

國內人口老化，慢性關節炎疼痛患者人數逐年增加，尤其是頑固型的網球肘、肌腱炎的這些疼痛，更是長期困擾著病患。大林慈濟醫院從一年半前，引進日本一種新技術「微細動脈栓塞止痛術」，至今已成功為200名患者，改善相關疼痛症狀。最近參加日本東京「血管栓塞止痛」競賽，獲得「最佳案例獎」。醫護人員跨科別的用心治療，不但深受國際肯定，也獲得廣大的好口碑。

46歲的廖小姐，右手指飽受風溼性關節炎的折磨。

病患 廖小姐：「我就算都不動它(手指關節)，我還是覺得很痛。」

廖小姐四處求醫，但病情都不能明顯改善，直到她在大林慈濟醫院，接受「微細動脈栓塞止痛術」。

大林慈濟醫院心臟內科醫師 陳祈池：「我們身體因為受傷之後，有一些發炎反應，這些發炎物質，也會刺激我們的神經，讓我們的神經會有疼痛的感覺，所以我們這項技術，其實就是找到這些，不正常增生的血管，然後用抗生素把它栓塞起來，因為發炎而導致的疼痛，也會因此而下降。」

這項新技術源自日本醫學界，大林慈濟醫院在1年半前實施後，至今已嘉惠200名患者。不但在國內獲得高度評價，最近在日本東京的「血管栓塞止痛」學術競賽中，榮獲「最佳案例獎」。

大林慈濟醫院疼痛治療整合中心醫師 王思讚：「這個案例之所以得獎，(大林慈院)疼痛中心整合多個模式，比較全方位的治療，他(病患)在門診有先經過，超音波導引的注射，因為還有殘餘的疼痛感，我們又合併了微細動脈栓塞術，在這樣多模式的治療之下，讓他得以改善。」

這種療法，適用於慢性肩膀疼痛、膏肓痛，網球肘、手指關節痛、膝關節痛、足底筋膜炎。面對複雜多變的頑固型疼痛，大林慈院疼痛治療中心、結合多科別的醫療專長。

「上面這條(血管)，看起來也是滿多(問題)。」

大林慈濟醫院疼痛治療整合中心醫師 王思讚：「進行栓塞的時候，因為整個過程，我們2個(醫師)其實都有密切地討論和參與，在手術的時候，其實並沒有遇到特別的困難，在術後的追蹤和照顧，在最短的時間內，讓病患的傷口復原。」

專業醫療和用心照護，讓疼痛治療更上一層樓。

