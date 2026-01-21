整合碰壁？挺憲派議員逼陳亭妃畫押3點協議 林俊憲：恩怨是她弄出來的

民進黨立委林俊憲表示，兩次議長選舉，台南市都發生叛黨跑票的事情，對議員傷害非常大。（圖／林煒凱攝）

民進黨今天（21日）下午將舉行提名記者會，正式提名立委陳亭妃披綠袍參選台南市長，不過陳昨天前往台南市議會拜會民進黨團時，被要求簽署含3點協議的「2026民進黨勝選共同聲明」，但陳未簽署。對此，民進黨立委林俊憲表示，畢竟這些議員過去曾受到傷害，這個恩怨是陳亭妃過去所弄出來的，「兩次議長選舉，台南市都發生叛黨跑票的事情，對議員傷害非常大。」

從民進黨台南市長初選脫穎而出的立委陳亭妃，近日積極整合地方聲音，昨天特地拜會台南市議長邱莉莉，希望能與初選時「挺憲」議員破冰，未料民進黨台南市議會黨團卻要求陳簽署「2026民進黨勝選共同聲明」，其中3點協議包含，明確切割郭信良、不得輔選國民黨籍或其他黨籍及曾批判攻擊民進黨的無黨籍候選人，以及大選後尊重黨團自主，支持黨團推出的正副議長候選人。

據了解，該份協議有23名「挺憲派」議員簽署，但陳亭妃與邱莉莉閉門40分鐘會談後，仍不願簽署協議，雙方未有共識。

作為陳亭妃初選對手的民進黨立委林俊憲，今下午現身中央黨部出席中執會，並於會前接受媒體聯訪。對於初選的結果，林表示，「每個人都要接受，這是一個黨員的責任，我會接受初選結果。」

對於陳亭妃拒簽3點協議，林俊憲指出，這是台南市所面對的隱憂，也是危機，大家不能裝作沒有看見裂痕，這部分確實需要候選人排除，畢竟這些議員過去曾受到傷害，這個恩怨是陳亭妃過去所弄出來的，「兩次議長選舉，台南市都發生叛黨跑票的事情，對議員傷害非常大，所以這部分需要一點智慧和耐心去把它縫合。」

至於若最後陳亭妃未簽署協議，挺憲派議員是否仍會支持陳？林俊憲也直言，他不知道未來會怎麼發展，不曉得外界怎麼看議員提出的3點，每個人看到那3點隨時都可以簽，尤其對於在台南牽扯光電弊案、貪污案的郭信良，身為市長候選人，不應該再跟他有奇奇怪怪的關係，「其實可以假藉議員這點要求，對外界做點宣示，未來還是需要大家用智慧把它解決。」



