整合科技與洗車 順道洗車引進革命性自動無人化洗車機

圖：順道洗車A7透過雲端監控與自動化控制，確保洗車品質與營運效率。(圖/順道洗車提供)

根據統計，台灣在籍汽車數已達850萬輛，整體人車比例相較其他國家偏高，車輛清洗服務因而成為高度剛性的民生需求。然而，傳統洗車產業長期面臨人力成本上升、服務品質不一等挑戰，產業亟需導入新模式進行升級。

順道洗車因應市場需求而誕生，並以推動洗車產業2.0為目標，推出對應加油站業者與自助洗車族群的多元服務模組，將洗車消費結合 App 應用、雲端客服與數據應用的三位一體服務架構，深度整合科技與洗車行為。透過導入24小時自動無人化洗車機，從洗車需求觸發、行動支付、即時障礙排除到行銷優惠推播等四大功能，皆可透過雲端技術完成，實現洗車服務的全面創新，與過去勞力密集或舊式洗車機模式形成明顯區隔，轉型為智能化、高品質的服務樣態，進一步釋放人力成本並創造更多商機。

圖：內湖據點規劃導入 A0 智能自助洗車機之場站模擬示意圖。(圖/順道洗車提供)

在設備布局方面，順道洗車革命性導入完整洗車機產品線，涵蓋不同場地與營運需求。其中，代號 A0 的智能自助洗車機，透過 AI 掃描車體輪廓，精準驅動機械手臂進行沖洗，帶來有別於傳統自助洗車的全新體驗；A5 往復式洗車機 具備高度場地彈性與快速清洗效能，適合多元作業空間；而 A7 隧道式旗艦機種 則搭載刷具汙損監控與自體清潔功能，確保清洗品質穩定如一。

順道洗車透過智能科技參數即時監控洗車流程，確保每次洗車在品質與效率間取得最佳平衡。藉由雲端控制系統，可即時掌握設備運作、耗材使用狀況，後勤客服亦能遠端進行故障排除與維運調度，大幅提升營運即時性。同時，透過自動化控制與流程設計，精準管理各洗車環節的用水配置，在確保清潔效果的前提下，有效降低不必要的水資源耗用，落實 ESG 永續環保理念。

圖：新莊旗艦站導入 A7 隧道式自動無人化洗車機，以「時光隧道」為設計理念，展現智能洗車的未來營運樣貌。(圖/順道洗車提供)

在營運布局上，順道洗車首波規劃將自雙北地區展開，新北新莊旗艦站將設立隧道式旗艦機種 A7，台北內湖區則因應自助洗車族群，導入十台 A0 智能自助洗車機。今年度亦規劃於台中精華地段打造超過600坪的中區旗艦站，持續透過智能自動化洗車服務，重整洗車消費習慣，並以2026年顛覆傳統無人化洗車模式為目標，推動洗車服務產業全面升級。