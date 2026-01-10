整合跨局處 南市河海小組會議滾動檢討水環境治理

南市河海小組會議整合跨局處滾動檢討水環境治理，展現維護水域環境決心。（記者李嘉祥攝）

▲南市河海小組會議整合跨局處滾動檢討水環境治理，展現維護水域環境決心。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府召開推動河川及海洋污染防治小組會議，檢討去年水域水質及擬定後續整治推動策略；與會專家委員對市府防治成果表示肯定，也建議可辦理兵棋推演或污染應變演練及評估加入化學品洩漏事件模擬，增強即時應變能力與盤整資材增補。

市長黃偉哲表示，水環境整治為長期跨域工作，會持續整合跨局處強化源頭管制與資源循環，持續落實河川與海洋污染防治，展現守護水域環境決心。

環保局長許仁澤說明南市主要河川嚴重污染長度由一一三年卅三點三公里至去年降至十九點七公里；截至去年已有四八八家畜牧場參與畜牧糞尿資源化申請，施灌沼液一八六萬公噸、施灌農地面積達四九七公頃；柳營區八翁里畜牧糞尿集中處理中心一期已營運、二期施工中。

輔導未登記工廠申請納管二七七零家，後續將持續加強放流水稽查與管制；另並公告修正淺海牡蠣養殖管理自治條例，禁止使用保麗龍浮具及推廣HDPE或延繩材質蚵棚，改善海洋污染問題。