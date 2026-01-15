整合難度比林俊憲大！學者分析陳亭妃戰台南：考驗賴清德智慧

崑山科大通識中心兼任講座教授丁仁方對陳亭妃初選出線大感意外，認為台南政局後續將考驗賴的智慧。（丁仁方提供／程炳璋台南傳真）

民進黨台南市長之爭陳亭妃民調勝出，崑山科大通識中心講座教授丁仁方大感意外，他認為，陳亭妃與賴清德總統不合傳聞未見轉圜，初選期間又與民進黨地方4名立委與20多名市議員決裂，未來黨內整合難度大。台南政局走向將考驗賴的智慧，至少基本底線不會讓給國民黨。

成大政治系教授退休、現任崑科大講座教授的丁仁方表示，林俊憲日前自稱民調黃金交叉，最終在3分民調中，林俊憲僅在山水民調小幅勝出，在黨部內參民調不僅未勝，還落後最多，是落敗關鍵。

丁教授認為，陳亭妃已脫離正國會派系，在台南主要靠基層服務受到肯定博得聲望，但在政壇上有人和問題。林俊憲起步較慢，雖靠大量看板與政壇好友加持造勢，仍差臨門一腳，未來能否全力挺妃還有難度。

他觀察，台南市4個立委與20多名市議員在初選期間都與陳亭妃站在對立面，形同公開決裂，若林出線，整合難度較小，如今陳亭妃出線，盡管林陣營會表面支持，實際整合難度比林俊憲出線挑戰大。

在地方與中央的關係上，賴與陳素來不和，以賴清德個性來說，有一定程度的堅持，未來11個月的藍綠市長之爭，儘管陳的贏面較大，賴仍需輔選陳，後續值得觀察。

丁仁方認為，台南市未來政局不僅考驗賴的智慧，也考驗陳的智慧，賴雖與陳不合，基本底線不會將台南市讓給國民黨執政，避免本命區淪陷，畢竟民國117年的總統大選還要靠陳輔選。

