整合AI與醫學影像分析 臺科大學生獲Google東亞博士獎學金

透過工程與醫學的整合學習，Zolnamar將臨床觀點納入AI演算法設計，使研究更貼近醫療人。（圖：國立臺灣科技大學提供）

▲透過工程與醫學的整合學習，Zolnamar將臨床觀點納入AI演算法設計，使研究更貼近醫療人。（圖：國立臺灣科技大學提供）

國立臺灣科技大學電資學院資訊工程系的博士生Zolnamar Dorjsembe，因在人工智慧與電腦視覺技術於醫學影像的應用研究中表現優異，獲得「二○二五年Google東亞博士獎學金」。她將接受Google Health團隊的指導，進一步提升相關技術。

Zolnamar的研究專注於AI與電腦視覺在醫學影像分析和臨床放射診斷的應用，致力於開發可實際使用的AI醫療影像分析工具，以提高診斷效率和準確度。

廣告 廣告

來自蒙古的Zolnamar於2020年獲得教育部獎學金來台攻讀碩士，並在教授鮑興國的指導下展現潛力，之後以臺科大獎學金繼續攻讀博士。她意識到僅有工程背景不足以應用於醫療，因此同時在國立臺灣大學攻讀醫療器材與醫學影像碩士，展開跨校、跨領域的雙軌訓練。透過工程與醫學的整合學習，Zolnamar能將臨床觀點納入AI演算法設計，提升技術的可行性與穩定性。她表示，臺科大的跨領域研究環境為她的獲獎奠定了重要基礎。

指導教授鮑興國指出，Zolnamar主動跳脫原有的工程背景，投入醫學影像與臨床專業的學習，展現出高度的自我要求與研究熱情。「此次獲獎不僅肯定她的努力，也證明臺科大在AI結合醫療研究方面正受到國際重視。」

博士四年級的Zolnamar分享了她的經驗，強調「研究進展需要時間，但穩定的努力會累積出有意義的成果。」她建議學生專注於研究，並勇於跨領域學習，以提升研究品質。同時，主動尋求良師指導，對回饋保持開放態度。

Zolnamar選擇臺科大攻讀碩士學位，因為她希望找到適合自己研究方向的環境，並在搜尋中發現了臺科大。她認同學校的學術環境，於是提交申請。碩士畢業後，她繼續在臺科大攻讀博士，專注於AI與醫學影像的研究。如今，臺灣成為她的第二個家，她希望鼓勵更多學生追求自己的目標。

臺科大電資學院院長呂政修表示，Zolnamar獲得Google東亞博士獎學金展現了她在人工智慧與醫學影像研究上的專業實力，也顯示學校在人工智慧、資料科學與智慧醫療領域的國際研究能量。未來，臺科大將持續推動跨領域研究與人才培育，培養具備全球競爭力的科技人才。