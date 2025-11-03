整合AI跨足長照 馬偕遠距智慧醫療落實長者照護

為因應超高齡化時代來臨，長期照護的品質已逐漸精進，馬偕紀念醫院宣布，為提高長照機構住民更完整的醫療照護，正式結合鴻海科技的高端技術的AI穿戴裝置，將遠距智慧醫療概念，落實於長者照護與安全監測，選定祥寶住宿型長照機構約二五○位住民率先使用，提供AI穿戴監測裝置，持續記錄血壓、脈搏波、心率變異度與血管彈性等指標，量測資料並即時上傳雲端，透過AI模型自動分析生理趨勢，建立健康管理的基礎與就醫數據的參考。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示，遠距醫療整合平台已經可以將院內外健康資料即時互通，透過鴻海的領先技術，開發長照機構每日自動上傳健康數據與照護紀錄，再由馬偕遠距醫療中心專責團隊即時分析與回饋，這將是長照模式的進階版，可說是劃時代的創新服務模式。張文瀚總院長表示，拜智慧醫療的發展，醫療的場域已跨越醫院，而是無所不在，在「One Health」的理念下，打造健康與優質人生是預防醫學與長照服務發展的終極目標，透過此次整合機制，遠端平台呈現與警示功能，使醫療回應時間由平均七十二小時縮短至十二小時內，實現院內外合作與即時照護決策，讓長者在長照機構入住時能享有「醫院級」的健康管理品質。

此次合作也將改善目標落實在照服員身上！超高齡化社會的照服員需求很高，但照服員在工作過程中，最易導致骨骼或肌肉拉傷，為提升照護品質與建構安全照護模式，此次合作項目中另一個新亮點就是「外骨骼輔助照護系統」，透過此系統可以利用感測器與AI動作辨識演算法，成功計算出照服員正常擺位姿勢並提供輔助推力，當照服員在進行長者移位、翻身、沐浴及復健支援等高負荷動作時，可降低腰背肌群用力高達九十四%，避免長期肌肉疲勞與職業傷害。