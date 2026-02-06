整單免費！德國必買「派對熊軟糖」登台開抽 限量福袋、玫瑰造型新品2/6搶先登場

旅德必買的指標性軟糖「Bären-Treff德國派對熊」，自去年進駐誠品生活南西打造全台首間專門店後，便以高品質的果汁含量與無人工添加特色成為話題。迎接新年與浪漫佳節，派對熊不僅釋出台灣市場最受歡迎的軟糖口味排行，更推出充滿節慶感的限量福袋與抽獎活動，讓粉絲在馬年開頭試試手氣。

台灣人最愛哪一味？Top 5熱銷排行揭曉

在德式軟糖逾百種的繽紛造型中，派對熊統計了台灣門市最受青睞的五大口味。奪冠的是風味獨特的「酸爆薯條造型軟糖」，緊隨其後的是莓果口味與酸甜迷人的「心愛酸蜜桃」。而外型Q萌的「勾勾手小熊」與經典「迷你熊」也榜上有名，顯示台灣消費者在挑選軟糖時，除了重視27%的高果汁比例，對「視覺萌感」與「酸爽口感」也極具偏好。

Bären-Treff活動期間消費滿1288元，即可抽取一支糖運籤，有機會抽中「整單免費」。（圖／Bären-Treff德國派對熊）

挑戰「整單免費」！抽糖運籤試手氣

為了迎接新春，2月6日至2月22日期間，店內將展開充滿趣味的「抽糖運籤」活動。凡消費滿額即可抽取籤詩，獎項包含各式折扣券與經典軟糖，其中最令人期待的莫過於「整單免費」大獎，要在開春之際為幸運消費者送上滿滿的「熊」好運。此外，即日起至2月9日更有限時加碼，憑指定通關密語截圖即可獲得小包裝軟糖，每日限量供應。

Bären-Treff推出「莓香玫瑰造型果汁軟糖」。（圖／Bären-Treff德國派對熊）

浪漫新作：莓香玫瑰、汽水風味全新登場

除了熱銷經典，本次也同步發表三款新口味搶攻味蕾。首推造型吸睛的「莓香玫瑰果汁軟糖」，結合了草莓與黑醋栗等多重莓果香，優雅造型成為情人節的驚喜選擇；「酸甜汽水風味軟糖」則主打Q彈帶勁的強烈酸感。針對喜歡多樣化嘗試的讀者，品牌也特別推出125g輕巧新規格，滿足個人療癒或多口味混搭的便利性。

Bären-Treff「金喜福袋組」2月6日至2月13日期間限定販售。（圖／Bären-Treff德國派對熊）

節慶收藏：金喜福袋限時回歸

對於喜愛周邊的粉絲，2月6日起限時一週販售的「金喜福袋組」是不容錯過的亮點。除了隨機口味的大包裝軟糖，福袋內還蒐集了派對熊造型扣、小熊空罐及質感造型購物袋。這些實用周邊結合德式職人軟糖，將「純粹、天然、有趣」的德國軟糖文化，轉化為年節餐桌與交換禮物的熱門話題。

