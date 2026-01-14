「整型女王」罹直腸癌4期 曝最新病況：癌指數比101還高了

顧婕積極抗癌。（顧婕提供）

「整型女王」顧婕於2024年證實罹患直腸癌第四期，後續又在肝部發現陰影，接受手術治療，始終以樂觀態度面對病魔。不料今（14）日她自曝最新病況，坦言癌指數再度飆高，讓不少粉絲相當擔心，病況再度引發外界關注。

顧婕在臉書曬出一張照片，畫面中可見整齊分裝的藥盒與多種藥品，顯示她目前正規律服藥、積極配合治療，她也寫下近況表示：「早安安，我的癌指數比101還高了」，一句話道出病情現況，語氣卻依舊冷靜，展現一貫的堅強態度。

她透露，聽從好友蘇博士與藝人唐玲的建議，「乖乖吃口服化療藥，高端的生技產品要吃，主流醫學也不能放棄」，展現她在抗癌路上積極面對的態度，貼文中沒有過多哀傷字句，反而充滿理性與自我鼓勵，讓人心疼又敬佩。

貼文曝光後，立刻湧入大量網友替她加油打氣，留言區滿滿祝福聲浪：「加油加油加油喔！」、「祝福 平安健康」、「祝福姐平安健康，早日康復」、「要好好遵從醫師的指示療養生活作息正常心情愉快，妳都是樂觀派的，一定會康復的，加油！」、「加油！堅持下去」等暖心留言不斷，為她注入滿滿正能量。

事實上，顧婕歷經近2年抗癌過程，期間也曾分享治療心路與生活點滴，始終以正向態度面對病情。此次坦承癌指數升高，雖讓粉絲憂心，但她選擇正面迎戰、積極治療的態度，也再次感動無數人，外界也紛紛為她集氣，盼她能順利度過這一關，早日迎來好消息。

