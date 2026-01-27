整垮張又俠還想對台動武？黃澎孝賭上全副身家斷言：習近平不敢吃砒霜

國際中心／綜合報導

面對中共中央軍委副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立雙雙遭查辦的震撼彈，全球高度關注台海局勢變數。前國大代表黃澎孝在《矢板明夫Newtalk》節目中大膽斷言，共軍內部動盪且戰力存疑，加上國際「新八國聯軍」態勢成形，他敢拿個人信用與全副身家對賭，「2026年中共絕對不可能武統台灣」，台海將維持「武統無望」的局面。

近期中共軍方高層大地震，引發外界對於習近平是否會透過對外發動戰爭來轉移內部壓力的擔憂。對此，政治評論員黃澎孝在資深媒體人矢板明夫主持的節目中，深入分析了當前的地緣政治與軍事現實。黃澎孝形容，中共近期的「聯合利劍」等軍事演習，其氛圍宛如當年的「義和團」，結果非但沒有嚇倒台灣，反而招來了現代版的「八國聯軍」。

黃澎孝指出，包括美國、日本、澳洲、菲律賓，甚至遠在歐洲的英國、法國、德國等國，近期紛紛對台海局勢表達強烈關切與介入意願。他認為，只要習近平腦袋還清楚，就不會做出「吃砒霜」這種活得不耐煩的自殺行為。他更進一步提出「2026武統無望論」，強調在國際盟友圍堵與中共內部清洗的雙重夾擊下，北京當局想要在今年發動戰爭是天方夜譚。

為了佐證自己的觀點，黃澎孝在節目中發下豪語：「我可以拿我的信用、我的預測力，以及我的一切財產來賭！」他保證2026年絕對沒有戰爭。他分析，共軍內部反腐清洗不斷，張又俠等高層落馬顯示軍心不穩，且貪腐問題根深蒂固，並非抓幾個人就能解決，直接衝擊了解放軍的實際戰鬥力。

此外，出身軍旅的黃澎孝也以二戰諾曼第登陸為例，指出當年盟軍動員了5000艘船艦、上萬架飛機，才勉強跨越英吉利海峽。相比之下，共軍目前的兩棲登陸能力遠遠不足。他更回憶過去蔣介石時期曾計畫反攻大陸，卻因兩棲演習時「水鴨子」翻車造成慘重傷亡，在美軍顧問勸阻下才認清登陸作戰的高難度。

