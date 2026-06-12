整壞網美鼻頭！醫美名醫吳紹琥爭議不斷 「車模界林志玲」打牛奶針喪命震驚社會

有「抽脂教父」稱號的吳紹琥過往爭議不斷，近日又被指控用不合法線材整壞網美的鼻頭。（翻攝自法瑞診所YouTube）

擁E級傲人上圍的前JKF女郎、網紅苡琍Hana近日發文指控，在閨密介紹下前往法瑞診所，讓醫師吳紹琥進行鼻雕埋線手術，事後才發現根本是不合法的線材。吳紹琥在醫美圈擁有「抽脂教父」的稱號，但其實他過去就曾被爆出多起爭議，近期最引人注目的，就是去年「車模界林志玲」女模蔡語芯，到其診所施打「牛奶針」後昏迷身亡，吳被依過失致死罪列為被告。

苡琍Hana在社群發文控訴，貼出她整形出意外的照片，點名另一名網紅沈琪琪在2023年帶她到「衛生局列管」的法瑞診所，配合「有上百封醫美糾紛裁決書」的吳紹琥醫師，討論要她如何在鼻頭植入線材。她植入後一直有疼痛的感覺，今年初更發現鼻頭有異物要「破皮而出」，她求助醫師開刀後，才知道原來當初用的根本不是台灣常見的合法線材。

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苡琍Hana控訴醫美手術出意外，害她賠了健康還因此無法工作。（翻攝自臉書苡琍 - Hana ）

車模界林志玲命案震驚社會 爆抽脂病患術後大腸穿孔險死

《鏡報》指出，吳紹琥醫師過往爭議不斷，近期的「車模界林志玲」蔡語芯命案震驚社會。蔡語芯去年5月底到法瑞診所接受俗稱「牛奶針」的舒眠療程，未料施打後竟陷入昏迷多日，家屬6月忍痛拔管。事後吳紹琥及診所人員被列被告遭檢警調查，吳涉犯過失致死罪，訊後以200萬元交保。

還有患者家屬爆料指出，其母親今年2月到法瑞診所進行抽脂手術，吳紹琥親自植刀，但手術後發現腹部持續疼痛，就醫才發現大腸穿孔、腹部筋膜破裂等嚴重併發症引發敗血症休克，一度送進加護病房還簽下病危通知書，最終切除20公分腸道保住一命。

把醫療廢棄物帶去捷運站丟、找人走私藥品被恐嚇 吳紹琥官司頻頻

除了醫療糾紛以外，吳紹琥也涉入多起司法案件。2019年他被爆出和女友涉嫌利用有人攜帶胎盤素等未經核准藥品返台，遭《藥事法》偵辦，但後來僅女友被判刑，傳出友人的家屬不滿吳自己妹妹被抓，找黑道來恐嚇他；2023年吳紹琥被爆出將用過的針頭等醫療廢棄物，拿到捷運忠孝復興站垃圾筒丟棄，遭依違反《廢棄物清理法》判處6月有期徒刑、併科罰金5萬；吳也曾與前女友發生借貸糾紛、互告詐欺，最後被依誣告罪判刑、宣告緩刑。

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