整夜開電熱毯恐「煮熟」皮膚！醫：低溫燙傷無痛感最危險

寒流來襲，民眾紛紛使用電暖器、電熱毯、暖暖包等取暖設備禦寒，但這些保暖神器若使用不當，恐成為致命殺手。黃軒醫師警告，可能導致過熱、低溫灼傷、缺氧等冬季傷害，甚至送進急診。

黃軒形容暖暖包是「無聲小炸彈」，會在不知不覺中將肌膚局部加熱到超乎想像的程度。（示意圖／中天新聞）

重症醫師黃軒在臉書專頁發文指出，醫療研究早已證實，冬季火災、低溫燒燙傷及高齡者夜間猝死，許多都與取暖方式有關。他特別針對三種常見取暖設備的危險性進行詳細說明。

黃軒形容暖暖包是「無聲小炸彈」，雖不會突然爆開，卻會在不知不覺中將肌膚局部加熱到超乎想像的程度。他引用最新研究統整顯示，低溫燙傷有高達30%至60%與暖暖包或熱敷用品相關，多數患者未感到疼痛，發現時可能已是二度燙傷，受傷部位主要在下肢和腳部，其他部位包括腹部、骨盆、臀部、會陰和上肢。

廣告 廣告

黃軒列舉暖暖包危險的使用時機，包括放在貼身衣物內、疲倦睡著喝酒後使用、小腿腳踝循環差的位置長時間貼著，以及高齡者、糖尿病患者因神經較遲鈍而使用。他強調，暖暖包燙傷最恐怖的不是痛，而是痛覺被延遲，等發現時皮膚底層已經全面壞死。早期一篇經典研究指出，在低電力設定下，電熱墊經長時間12至20小時接觸也能造成燙傷，支持即便熱度不高、長時間接觸也能致傷的概念。

針對電熱毯的使用，黃軒表示，最常犯的錯誤用法就是整晚墊在身體底下。（示意圖／中天新聞）

針對電熱毯的使用，黃軒表示，最常犯的錯誤用法就是整晚墊在身體底下。人體皮膚若長時間接觸43至47°C的低溫熱源，表皮雖然不會痛到跳起來，但深層組織會被慢慢煮熟，醫學界稱之為低溫燙傷。他引述研究發現，即使43°C的熱源，只要接觸超過6小時，就能造成深度皮膚損傷，熱傷害不只是溫度高低，還與接觸時間密切相關。

黃軒分享冬季急診常見的畫面，病患腿上出現一塊紅、黑、硬的皮膚，詢問病人怎麼燙到的，病人會說睡覺時蓋著熱毯醒來就這樣了。他解釋，沒有痛感是因為熱度太低，神經訊號不會立刻跳起。研究指出，44°C長時間數小時暴露可造成慢性燙傷，對於電熱毯等現代取暖設備的安全性判斷尤為重要。

關於電暖器的危險性，黃軒說明，電暖器一旦持續運作、房間通風差，會造成氧氣濃度下降、二氧化碳累積、皮膚水分蒸發、血管擴張，以及睡眠中血壓下降，可能誘發心血管事件。他指出，人體冷到熱之間的循環調節本來就吃重，一旦心臟要同時面對冷刺激加上血管擴張過度，有機會誘發心肌缺血。

電暖器一旦持續運作、房間通風差，會造成氧氣濃度下降、二氧化碳累積、皮膚水分蒸發。（示意圖／Pixabay）

黃軒引用多篇研究報告指出，冬季使用燃燒式加熱設備如煤油暖爐、燃氣暖氣時，若通風不足，一氧化碳累積可能導致中毒。研究發現因室內加熱來源，而導致身體的頭痛、一氧化碳驗出的COHb濃度，高出了平常的10%。研究指出冬季室內取暖設備造成的火災與低氧風險，對高齡者特別明顯。

黃軒提出冬天要守的三條熱防線。第一是電暖器開暖必開窗至少留縫，保持空氣流動避免缺氧與二氧化碳累積，臥室用電暖器建議使用定時與過熱自動斷電。第二是電熱毯睡前關、睡覺不用，只用來預熱床鋪，睡覺時請關掉並移開避免身體壓著高溫。第三是暖暖包要穿隔熱衣物、避免直接接觸皮膚，不要放在襪子內側、不要放在皮膚上睡覺，糖尿病或周邊神經病變者應視暖暖包為禁用品。

黃軒提醒，冬天讓人出事的從來不是寒冷，而是那些讓人變暖的方法。真正的保暖是讓身體保持安全的溫度，而不是冒險的溫度。

延伸閱讀

接案者小心！詐團傳QR碼 主持人一掃驚「帳號險被盜」

賴稱北京目標2027完成武統準備 陸國防部斥「販賣戰爭焦慮」

裘莉震撼公開乳房切除疤痕 吐背後心聲