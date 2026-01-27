一整天完成5秒鐘停格動畫 「旋轉犀牛」以時間換取夢想
公視藝文紀錄片《藝術很有事》推出《旋轉犀牛的時間魔法》，鏡頭深入台灣原創設計團隊「旋轉犀牛」工作室，記錄全新停格動畫影集《我是陳派派》最緩慢、也最熱血的創作現場。片中專訪藝術總監暨導演黃勻弦，以及動畫師與動作設計唐治中，透過一格一格的影像，見證他們如何以時間換取夢想，讓偶動畫再次在台灣發光。
成立於2006年的旋轉犀牛，以台灣傳統捏麵人技藝為核心，結合創新視覺設計與原創角色，打造充滿童趣與想像力的世界。其作品屢獲肯定，包括《山川壯麗》以及榮獲金馬獎最佳動畫短片的《當 一個人》等。最新動畫影集《我是陳派派》更是台灣睽違35年後再度推出的停格動畫影集，歷經20個月製作、超過15,000小時工時、拍攝88,000多張照片，以「最手工」的方式，把時間一格一格變成魔法。
黃勻弦笑說，停格動畫的拍攝節奏「比冰滴咖啡還慢，一天只能完成3到5秒畫面，一旦拍錯，連那幾秒都得重來。」停格動畫也沒有產業保證，沒有捷徑，「一生可能做不了幾部，被時間催趕。」
對動畫師而言，停格偶動畫更像是童年夢想的實踐。動畫師陳文育說，小時候總會幻想玩具動起來的樣子；駱昱晨則迷戀那種「摸得到、感覺得到溫度與變化的狀態」，讓偶在床上翻身、冒汗，彷彿真的活著。
一秒10格的畫面，每一張都需細微調整姿勢、力求動作流暢。黃勻弦補充說，「當角色看起來像人，而不是偶，動畫師才算成功。」
這份細緻，也延伸到作品的意涵。《當 一個人》從老人的一天回望人生；《山川壯麗》則回應當年導演傅榆金馬獎得獎感言引起兩岸對於國家認同的拉扯，將情感轉化為一名小女孩黃小山緊抱著自己那盆不被肯定的盆栽。談起那個畫面，黃勻弦忍不住哽咽：「就算別人覺得爛爛的，就算破掉，你還是會抱得很緊。」
黃勻弦感受到世界瀰漫的憤怒情緒，所以在與小公視合作的《我是陳派派》中，選擇以動畫影集來探討情緒議題，為孩子們發聲，也希望讓國際看見台灣。從街邊小店、生活器物，到養著貓的書店場景，將台灣的日常鑲嵌進畫面，讓10歲的憤怒女孩陳派派，一踏入書店就感染到神奇的魔力，情緒在閱讀與想像中獲得安放。
節目團隊的提問，一句話道破停格動畫的本質：「你們是用一整天的生命，換五秒鐘畫面。」動畫師們卻毫不猶豫地點頭：「我覺得算滿值得的。」孫琪甚至笑著說：「其實滿浪漫的。」
《旋轉犀牛的時間魔法》於《藝術很有事》youtube頻道上架。
動畫影集《我是陳派派》，每週六晚上7點於小公視頻道、《小公視》YouTube頻道播出。兩節目均於《公視+》影音平台上架。
更多鏡週刊報導
獎勵繪本創作「金繪獎」入圍公布 曹俊彥獲特別貢獻獎
《陽光女子合唱團》破2.5億 上週末創近10年台片單日最高票房
創5億次串流紀錄 德日混血鋼琴家將來台舉行「夜曲」獨奏會
其他人也在看
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
歌王戀情最新動態！認愛後首度被捕獲 野生林俊傑與小20歲女友七七「私下約會畫面曝光」
金曲歌王JJ林俊傑去年（2025）年底突公開感情狀態，帶著年僅24歲的廣東網紅女友「七七」出席媽媽70歲壽宴，這也是林俊傑出道以來首度認愛，消息曝光後迅速引發外界關注。近日，兩人再度被網友巧遇於新加坡電影院約會，成為公開戀情後首度被拍到的私下合體畫面。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 發表留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 發表留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董志成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董志成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
霍諾德攀台北101！半空突「定格」掛牆上竟在挑歌 歌單曝光了
被譽為「地表最狂攀岩者」的霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰「無繩索、零防護」徒手攀登台北101，以驚人的速度不斷往上爬，全程僅花91分鐘順利攻頂。霍諾德一度「定格」在高空中，現場觀眾嚇一跳，原來他是要調整音樂。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
典LU婚禮》曾莞婷「水蛇腰」嗨奪捧花！遭Lulu出賣：LINE在這裡
演藝圈今日（25日）迎來世紀喜事，陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在台北文華東方酒店盛大完婚。現場星光熠熠，身為新娘好閨密的女神曾莞婷，一現身便成為全場焦點。她身穿超貼身深色裙裝，玲瓏有緻的「水蛇腰」曲線畢露，搭配俏皮公主頭造型，甜美又不失性感，一出場就秒殺攝影師底片，稍早更幸運拿下捧花。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《薰衣草》男神合肥現蹤！土潮穿搭遭譏「暴發戶」 49歲凍齡神顏網驚呆
曾以《薰衣草》、《海豚灣戀人》紅遍全亞洲，受封為「初代偶像劇王子」的港星許紹洋，近年將事業重心轉往中國。現年 49 歲的他，近日在合肥商演期間被粉絲偶遇並留下合影。然而，許紹洋當天極具個人風格的穿搭卻意外成為焦點，特別是腰間的鮮紅配件，被部分毒舌網友調侃充滿「暴發戶」既視感，掀起兩極評價。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
曾莞婷抽到Lulu捧花台上大喊：先別！ 馬上被綜藝一哥點名想追
陳漢典、Lulu黃路梓茵25日在東方文華舉辦婚宴席開70桌，半個演藝圈都到場祝福，他們特別請吳宗憲擔任證婚人。抽捧花環節時，Lulu邀了幾位好友上台，其中藝人包含了Amanda和曾莞婷，最後由曾莞婷抽到。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發表留言
王心凌43歲依舊是「不老甜心教主」！體重從沒超過44公斤的原因：每週運動3次、每餐只吃8分飽！
演唱會後，她過往受訪片段與社群分享也再度被翻出來討論。王心凌曾大方提到，自己的體重多年來都維持在「4 字頭」，最胖時也從沒超過44公斤！但談及如何維持這樣的狀態，她說運動並非追求一次練很多，而是重視次數與持續性。在運動習慣上，王心凌屬於長期派。她曾分享自己已...styletc ・ 3 小時前 ・ 發表留言
阿湯哥也申請過爬台北101！劇組遭拒 李永萍談行銷：若影視協拍是很好方案
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導美國攀岩傳奇霍諾德（AlexHonnold）昨（25）日挑戰徒手攀登台北101，歷時1小時31分成功登頂，讓世界看見台灣。對此，前...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
黃曉明爆分手葉珂「與Angelababy同遊迪士尼」被直擊 離婚4年私下真實互動全曝光
中國男星黃曉明當年舉辦世紀婚禮，喜娶小13歲的Angelababy（楊穎），不過看似幸福美滿的7年婚姻，卻在2022年宣布離婚，雙方一舉一動仍引發關注。據了解，黃曉明分手新歡葉珂後，25日被民眾直擊，一同現身迪士尼，私下真實互動也全被拍下。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
白敬亭、宋軼爆分手！狗仔曝私下互動 秒衝微博熱搜
白敬亭、宋軼爆分手！狗仔曝私下互動 秒衝微博熱搜EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
典LU婚禮》許光漢「這名字」現身全場暴動！Lulu當面拒絕：只要嫁陳漢典
陳漢典與 Lulu黃路梓茵今（25）日於台北文華東方酒店舉行盛大婚禮，現場席開 70 桌，星光熠熠的程度被形容「比三金頒獎典禮還誇張」。而婚禮現場最大的驚喜，莫過於「國民老公」許光漢的帥氣現身，他不僅人到場，名字還被諧音幽默玩梗，讓全場賓客笑聲不斷。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
才痛失男友！卜星慧遭傳被逼24小時內搬家 長文首發聲：錯愕又難過
歌手卜星慧曾參加《超級星光大道》、《中國好歌曲》等選秀節目，去年更憑藉自創歌曲〈送給前男友〉在網路上創下345萬次觀看，受到不少關注。近日卻遭《鏡週刊》爆料，她交往多年的製作人男友在上個月因心肌梗塞猝逝，對方姊姊卻在當天就要求她搬離住處，且不得帶走任何物品，引發外界譁然。對此，卜星慧稍早首度發聲回應，坦言對於某些報導內容感到錯愕與難過。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 發表留言