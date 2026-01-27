一整天完成5秒鐘停格動畫 「旋轉犀牛」以時間換取夢想

愛書的動畫師張品喻細心打造溫暖的書店，讓憤怒小女孩陳派派一踏入書店就感染到神奇的魔力。（小公視提供）

公視藝文紀錄片《藝術很有事》推出《旋轉犀牛的時間魔法》，鏡頭深入台灣原創設計團隊「旋轉犀牛」工作室，記錄全新停格動畫影集《我是陳派派》最緩慢、也最熱血的創作現場。片中專訪藝術總監暨導演黃勻弦，以及動畫師與動作設計唐治中，透過一格一格的影像，見證他們如何以時間換取夢想，讓偶動畫再次在台灣發光。

成立於2006年的旋轉犀牛，以台灣傳統捏麵人技藝為核心，結合創新視覺設計與原創角色，打造充滿童趣與想像力的世界。其作品屢獲肯定，包括《山川壯麗》以及榮獲金馬獎最佳動畫短片的《當 一個人》等。最新動畫影集《我是陳派派》更是台灣睽違35年後再度推出的停格動畫影集，歷經20個月製作、超過15,000小時工時、拍攝88,000多張照片，以「最手工」的方式，把時間一格一格變成魔法。

黃勻弦笑說，停格動畫的拍攝節奏「比冰滴咖啡還慢，一天只能完成3到5秒畫面，一旦拍錯，連那幾秒都得重來。」停格動畫也沒有產業保證，沒有捷徑，「一生可能做不了幾部，被時間催趕。」

導演黃勻弦談到《山川壯麗》傳達對國家的認同，忍不住哽咽。（公視提供）

對動畫師而言，停格偶動畫更像是童年夢想的實踐。動畫師陳文育說，小時候總會幻想玩具動起來的樣子；駱昱晨則迷戀那種「摸得到、感覺得到溫度與變化的狀態」，讓偶在床上翻身、冒汗，彷彿真的活著。

一秒10格的畫面，每一張都需細微調整姿勢、力求動作流暢。黃勻弦補充說，「當角色看起來像人，而不是偶，動畫師才算成功。」

這份細緻，也延伸到作品的意涵。《當 一個人》從老人的一天回望人生；《山川壯麗》則回應當年導演傅榆金馬獎得獎感言引起兩岸對於國家認同的拉扯，將情感轉化為一名小女孩黃小山緊抱著自己那盆不被肯定的盆栽。談起那個畫面，黃勻弦忍不住哽咽：「就算別人覺得爛爛的，就算破掉，你還是會抱得很緊。」

黃勻弦感受到世界瀰漫的憤怒情緒，所以在與小公視合作的《我是陳派派》中，選擇以動畫影集來探討情緒議題，為孩子們發聲，也希望讓國際看見台灣。從街邊小店、生活器物，到養著貓的書店場景，將台灣的日常鑲嵌進畫面，讓10歲的憤怒女孩陳派派，一踏入書店就感染到神奇的魔力，情緒在閱讀與想像中獲得安放。

《山川壯麗》中的小女孩黃小山緊抱著一株盆栽。（旋轉犀牛提供）

節目團隊的提問，一句話道破停格動畫的本質：「你們是用一整天的生命，換五秒鐘畫面。」動畫師們卻毫不猶豫地點頭：「我覺得算滿值得的。」孫琪甚至笑著說：「其實滿浪漫的。」

《旋轉犀牛的時間魔法》於《藝術很有事》youtube頻道上架。

動畫影集《我是陳派派》，每週六晚上7點於小公視頻道、《小公視》YouTube頻道播出。兩節目均於《公視+》影音平台上架。

