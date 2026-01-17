整天把「毒」灌進身體！美衛長爆料川普飲食習慣：不知怎麼還活著

美國總統川普的飲食習慣再度成為話題焦點。美國衛生部長小羅伯特·甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）日前在播客節目中直言川普飲食「糟糕透頂」，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）則回應表示，總統有自己的個人習慣，但他支持「讓美國再次健康」政策。

甘迺迪爆料川普的飲食習慣最離譜。 （圖／《美聯社》）

綜合外媒報導，甘迺迪13日在凱蒂·米勒（Katie Miller）的播客節目中被問到政府內誰的飲食習慣最離譜時，他毫不猶豫地回答「總統」。他形容川普的飲食內容包括麥當勞、糖果和健怡可樂，「他隨時都在喝健怡可樂」。甘迺迪更直言「我不知道他怎麼還活著」，但同時也稱讚川普「擁有神一般的體質」，是他見過最有活力的人。

這位健康部長解釋，川普之所以在旅途中選擇大企業的食物，是因為他信任這些品牌且不想在路上生病。甘迺迪補充，當川普在白宮或海湖莊園時，其實吃的是「非常好的食物」。他表示，如果跟著川普出差，會覺得「他整天都在把毒藥灌進身體裡」。

李威特14日接受《政治報》訪問時被問及此事，她表示總統有自己的個人習慣，但他理解「讓美國再次健康」運動的力量，也完全支持這項政策。她強調川普深信父母有權為孩子做出最佳決定，無論是在教育還是健康方面。

白宮新聞秘書李威特。 （圖／《美聯社》）

白宮發言人庫什·德賽（Kush Desai）則發表聲明回應甘迺迪的說法，表示「甘迺迪部長說得對，川普總統的體質和精力是大多數年輕人夢寐以求的」，並提到總統的高爾夫球錦標賽成績和完美的體檢報告。

川普14日在白宮簽署《健康兒童全脂牛奶法案》時提到自己的健康狀況，他告訴記者喝牛奶幫助他在認知測驗中取得滿分，「我做過很多次測驗，每次都拿滿分，因為我喝牛奶」。川普曾在2日的社群媒體貼文中宣稱自己「健康完美」，並連續第三次在認知測驗中答對所有問題。

川普對速食的熱愛早已不是新聞。前助理大衛·博西（David Bossie）和科里·萊萬多夫斯基（Corey Lewandowski）在2017年出版的書中寫道，在川普專機上有四大食物類別：麥當勞、肯德基、披薩和健怡可樂。

