整套全裸寫真外流！正妹攝影師「童顏巨乳」爆紅 6年後再洩火辣近照

娛樂中心／綜合報導

待安娜火辣近照曝光。（圖／翻攝自IG＠gurl_anna）

中國正妹攝影師「待安娜」6年前憑藉甜美臉蛋以及火辣身材在PTT版上爆紅，被封為「真正的童顏巨乳」，如今6年時間已過，「待安娜」依舊保持絕佳體態，最新的近況照再度震撼網友。

待安娜不時就會在社群中分享生活近況，日前，她曝光一組泳池系列美照，只見待安娜穿一套紅色格子造型的比基尼，辣洩傲人雙峰，S曲線腰身更是一覽無遺，與6年前相比，多了一絲成熟韻味，作風也更加火辣性感。

待安娜火辣近照曝光。（圖／翻攝自IG＠gurl_anna）

照片引來上千位網友朝聖，紛紛留言誇讚待安娜的美貌「瘦蠻多的」、「美了好多」、「健身女孩」，而待安娜過往從不吝嗇分享好身材，多年前也曾被網友挖出在泰國拍過大尺度寫真，甚至一整套超過30張的無碼圖片在網路上流傳，一度掀起暴動。

攝影師待安娜6年前被封「真正的童顏巨乳」。（圖／翻攝自IG＠gurl_anna）

