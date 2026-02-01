整容話題互懟 劉曉慶酸周揚青「眼睛整得再大 也看不清渣男」

劉曉慶反擊要周揚青加強鍛煉，「不然眼睛整得再大，也看不清楚渣男」。（視頻截圖）

網紅周揚青和75歲影后劉曉慶近日在綜藝中談及「整容VS運動」話題時，兩人從互相調侃到隔空互懟，金句頻出，相關話題衝上微博熱搜，讓全網看得目瞪口呆。周揚青疑「內涵」劉曉慶，調侃「整過容你以為別人看不出來呀？」，劉曉慶不甘示弱凌厲反擊，要周揚青加強鍛煉，「不然眼睛整得再大，也看不清楚渣男」。兩人的粉絲也在網上展開「護主大作戰」，有網友緩頰：「都是段子，別當真了」。

事發在綜藝「主咖和Ta的朋友們」近日的錄製現場，周揚青在稱讚劉曉慶狀態年輕後，突然將話題轉向自己，坦承「我是整容，這事10年前就承認了」，隨即拋出反問句：「整過容你以為別人看不出來呀？不打針咋整，靠打羽毛球嗎？」，被部分網友解讀疑在調侃當時節目中就站在她對面、以「凍齡」著稱的劉曉慶，頓時全網炸鍋。

廣告 廣告

影壇前輩劉曉慶當然不是省油的燈，她迅速且凌厲的反擊，首先正面捍衛自身理念：「打羽毛球就是比整容管用，我反對詆毀體育運動」；接著一記被視為「精準扎心」的補刀揮出：「一定要加強鍛煉，不然眼睛整得再大，也看不清楚渣男」。劉曉慶最後這句，被稱矛頭直指周揚青廣為人知的9年戀情出軌風波，藉情感舊事反將周揚青一軍，觀眾席一片譁然。

兩人的犀利互懟隨即上了熱搜，相關話題評論區裡維護劉曉慶、周揚青的粉絲各護其主。有網友肯定周揚青前半段自我坦白，延續了她一貫的「敢做敢認」形象，契合當下年輕群體主張的「醫美自由」觀念，「上鏡有需求，大大方方承認沒啥」。但後半段「打羽毛球」的類比，則被視作對劉曉慶長期推崇的運動保養理念的微妙貶損，批評聲隨之湧來，指責其公開內涵前輩失禮、毫無修養。

輿論場隨之分裂。對劉曉慶，多數聲音認同其維護運動價值的立場，「打羽毛球比整容管用」的反駁被認為有力而正面。但「渣男論」則被部分網友視為「反擊過度」、揭人情感傷疤，似偏離了初衷。

就在評論區裡為劉曉慶、周揚青誰對誰錯爭論不休的時候，有不少網友也出來留言緩頰：「這種節目就是只能靠提升冒犯尺度引流，都是段子，別人寫的」，「哈哈哈人家要的就是這個效果，都是劇本罷了，網友還較真」，「大家別太當真，這就是一個互懟的節目，都是提前寫好稿子的」，「她們一直盯著題詞器，都是劇本，都是劇本啦」。

更多世界日報報導

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克