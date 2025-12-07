即時中心／綜合報導

新北市板橋區府中商圈在今（8）日凌晨接近1時發生疑似氣爆意外，位於重慶路8號的定食8餐廳突然爆炸，更造成隔壁爭鮮迴轉壽司受損。氣爆噴飛掉落的碎片更造成4女1男受傷，其中1女傷勢較輕拒絕送醫，另外4人均送醫治療；同時將1女預防性就醫，並疏散5名住戶。新北消防局長陳崇岳說明，主要爆炸點集中在2樓的餐廳，裝潢皆遭爆炸破壞，現場初步發現有瓦斯桶，火調人員都在現場進行調查。

今日凌晨零時57分警消獲報，位於重慶路8號的餐廳不明原因發生氣爆，迅速調派29車88人前往搶救；由於氣爆威力強大，噴飛掉落的碎片更造成多名路人受傷。警消到場後，也疏散週遭5名住戶。

廣告 廣告

快新聞／整層炸爛！新北板橋府中商圈餐廳凌晨疑氣爆 5人送醫

由於氣爆威力強大，噴飛掉落的碎片更造成多名路人受傷。（圖／民視新聞翻攝）

經搶救及疏散，共有6人受傷或身體不適，分別是5名路人（4女1男）及1名附近女性住戶，其中1女輕傷拒絕就醫，其餘輕傷或預防性送醫，分別送往雙和醫院及亞東醫院治療。

快新聞／整層炸爛！新北板橋府中商圈餐廳凌晨疑氣爆 5人送醫

經搶救及疏散，共有6人受傷或身體不適，其中1女輕傷拒絕就醫，其餘輕傷或預防性送醫。（圖／民視新聞翻攝）

由於氣爆威力強大，許多網友也在社群平台上回報災情，表示「快睡著了突然碰一聲」、「窗戶都被震了一下」、「以為是地震」、「我家的玻璃都被炸掉了！」

新北市消防局長陳崇岳到場了解並說明事故情況，他指出，整棟大樓多為辦公室，2樓餐廳已於晚上9點半結束營業，最後一名員工約晚上10點離開。消防及相關單位將持續追查事故原因，並確保現場安全。

快新聞／整層炸爛！新北板橋府中商圈餐廳凌晨疑氣爆 5人送醫

新北消防局長陳崇岳表示，初步發現現場樓梯間存有4支瓦斯鋼瓶，至於事故發生的具體原因仍在調查中。（圖／民視新聞翻攝）

陳崇岳提到，消防人員已對現場進行3次完整搜索，主要爆炸點集中在2樓的爭鮮、定食8周邊，餐廳裝潢以遭爆炸破壞；他也提到，初步發現現場樓梯間存有4支瓦斯鋼瓶，至於事故發生的具體原因仍在調查中。結構部分已請工務局到場協助檢查，街道部分則由環保局及相關單位進行清理，應能迅速恢復正常通行，希望對上班民眾不會造成影響。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／整層炸爛！新北板橋府中商圈餐廳凌晨疑氣爆 5人送醫

更多民視新聞報導

女兵遭士官長「抱大腿、推臀」！他遭記2大過喊冤

最新／台中義交執勤突倒地！送醫搶救仍宣告不治

最新／遲沒回家還斷聯！家人、同事急尋台中男 竟陳屍自家停車場

