整座城市都是我的小畫家？北市增七彩標線 民眾看嘸

台北市不少道路新增大塊的紫色、藍色鋪面。（圖／東森新聞）





台北市不少道路新增大塊的紫色、藍色鋪面，不少用路人看得一頭霧水，誤以為只是裝飾。台北市交通局怎麼解釋，這是為了行人，在斑馬線前後設置，有凹凸感的色塊鋪面，提醒駕駛減速，讓行人優先，不過究竟成效如何，居民普遍表示很無感。

這路口繽紛到不行，走起來，有讓行人感覺到七彩的微風輕輕吹拂嗎。

民眾：「沒有感覺就這樣過去了，不是很鮮明的（顏色），所以應該不是什麼警告之類的，很像蜂巢，還是給視障的人士，可以去辨識像色盲。」

廣告 廣告

台北市信義區嘉興街和基隆路二段的路口，原本有紅線白線黃網格、綠色人行道，又多了兩道紫色藍色標示，台北市還不只這裡有新鋪面，交通局表示，這些都是為了行人。

一個路口有紅黃綠藍紫，許多民眾以為是道路美化嗎，但其實藍色的是行人友善區，紫色的是行人優先區，速限20而且禁鳴喇叭，否則會被開罰。

超速會被罰最高3萬6，鳴喇叭驅趕行人最高罰600，駕駛人要看緊荷包，這標示認清楚。

民眾：「我只會看白色的（標線），那個我可能會直接忽略，我覺得應該要先宣導，不然我覺得，大部分人可能都還不知道，（字體標示）如果再清楚一點，就是會不會是很觸目，可是這樣同時的優點是說，讓駕駛者會注意。」

有民眾注意到鋪面設計有些微凹凸，這是參考新加坡讓車輛經過時產生震動，提醒駕駛減速，但這效果附近居民，並沒有明顯感受。

信義區居民：「它可能是有點想要讓，行人可以走的區域變寬吧，但是我覺得用處就不太大啊。」

讓民眾看了霧煞煞的還有這一項，澎湖的203縣道馬路旁藍色的標線。澎湖交通局解釋，這是是參考日本用來指引自行車的標線，這從2018年就開始試辦，藍線會特別標註腳踏車圖案。馬路上標示不再只是大家印象中傳統標線，用路人要記的項目越來越多。

更多東森新聞報導

蘇澳大淹水！隧道、道路、市區情況慘 住家變泳池

宜蘭列「警戒區」雨勢驚人！東城、羅東多處道路積淹水

超大豪雨警戒！宜蘭蘇澳嚴重積水 馬路變水路

