整座廟宇「純手工製作」! 形塑神明修練背山面海場景

中部中心／蔡松霖 雲林報導

有別方正對稱格局的傳統廟宇，雲林古坑供奉千手觀音的一旨山千佛寺，是一座手工泥塑的不對稱造型，門口也沒有傳統牌樓，進寺廟像走進洞穴般，造型特殊，引發熱議。

迎面建築，屋頂蓮花座上站立四座神尊，威武鎮攝；盤龍柱拖底，正門兩側一對金色大葫蘆，入口處像是進到洞口，但這不是山洞，是一座廟宇，還是純手工泥塑製作。





雲林古坑供奉千手觀音的一旨山千佛寺 手工泥塑的不對稱造型吸睛（圖／民視新聞）

不規則的手作痕跡布滿整座廟宇內外，猶如進到天然岩洞、牆壁上紋理又像浪濤雲朵。雲林古坑這座一旨山千佛寺，從外到內造型特殊，神像不在神桌上，而是在牆面內凹處，主祀千手觀音，整座廟宇粗曠的建築靈感不是信眾的創意，而是形塑出神明修練時背山面海的場景，不符合神明要求，就換人做。





十八羅漢洞歷經三四個師傅製作未果 後來由乩身自己邊做邊與神明溝通（圖／民視新聞）





沿著樓梯而上牆面仍是如洞穴紋路的手作，二樓供奉四面佛。打造這座千佛寺耗時已經20年，只要經費許可就施工，直到目前都不算完工，但獨特造型已經讓經過的人，忍不住多看幾眼、駐足停留。





雲林古坑供奉千手觀音的一旨山千佛寺 內外牆面純手工製作如岩洞（圖／民視新聞）









