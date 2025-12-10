「整形女王」答謝醫生幫拉皮變美 顧婕直腸癌四期還開紅酒趴

【緯來新聞網】「整型女王」顧婕去年宣布罹患直腸癌四期，又在肝臟發現陰影，歷經手術後，目前仍積極抗癌，近日開始採中西醫並進方式治療，讓癌症指數維持在平均值，並前往廈門觀賞心靈療癒展，如今也斜槓成為立新美學診所公關長，睽違3年舉辦「顧盼生姿」紅酒鑑賞會，生活相當充實。

顧婕積極抗癌不悲觀。（圖／顧婕提供）

顧婕透過去幾年都會辦生日趴，然後約一年辦一次紅酒鑑賞會，而這次會重啟紅姐鑑賞會，主要是感謝幫她拉皮的醫生，「重拾年輕的臉龐，我自己身材也維持得很好，除了有氧瑜珈，還要做大禮拜，這是密宗的五體投地健身方式，活絡氣血循環」。



提到抗癌之路，顧婕認為不只有醫療，心理狀態也很重要，所以會去上心靈療癒課程。至於過年規劃，她應會是在家唱歌，不想外出人擠人。接著透露目前治療狀況，她說：「我明天要去廈門，回來會聽取醫師建議做標靶或化療，唐玲還建議我進行免疫療法，也看中醫，最近剛到醫院抽血，17日看最新報告。」



★《緯來新聞網》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒 ★



★《緯來新聞網》提醒您：飲酒過量，有害健康 ★

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

「東浪嘉年華」歌后歌王都來了！鳳小岳與台東淵源和張惠妹有關

王子捲粿粿、范姜彥豐婚姻 律師指他「不簡單」：沒打算和女方結婚