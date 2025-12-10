「整形女王」顧婕罹癌第四期！露面曝身體最新狀況 宣布好消息

顧婕正在抗癌中，狀態仍保持的很好。顧婕提供

「整型女王」顧婕去年宣布罹患直腸癌四期，又在肝的部分發現陰影，歷經手術後，目前仍積極抗癌，不過她罹癌後並沒有自怨自艾，反而積極尋求各種可能，近日也開始在中醫門診現身，採中西醫並進方式治療，讓癌症指數維持在平均值，並前往廈門觀賞心靈療癒展，如今也斜槓成為美學診所的公關長，還舉辦紅酒鑑賞會，生活相當充實。

抗癌仍不忘精彩人生 顧婕維持亮麗狀態

顧婕透露，過去幾年都在辦生日趴，之前大概一年辦一次紅酒鑑賞會，生日趴大家也都在開喝，這次辦紅酒鑑賞會主要是感謝張光正醫師：「他幫我做拉皮，重拾年輕的臉龐，我自己身材也維持得很好，除了有氧瑜珈，還要做大禮拜，這是密宗的五體投地健身方式，活絡氣血循環，比有氧還要強。」

顧婕舉辦紅酒品鑑會。顧婕提供

心靈療癒也要跟上 顧婕認為正面心態就是治癒的30%

顧婕也認為，不僅僅是中西醫的積極治療，近期也將去廈門看心靈療癒展，「現場有心靈療癒老師幫我上課，農曆過年後，還要跟流體畫老師學畫，生活要正面要有活力，看事情就比較開朗，生病後不是單純肉體的問題，是身心靈的問題，心理狀態很重要，心靈正面的人，就有百分之30的治癒機會。」這次紅酒鑑賞會大約找了30個人，都是貴婦，讓大家在假日午後可以有心靈上的交流。

顧婕（右）和張光正（左）合照。顧婕提供

治療持續進行中 考慮標靶、化療與免疫療法

至於過年規劃，顧婕表示往年過年會想到各處去旅遊，但今年大概就是在家唱歌就好，不想再出去人擠人。顧婕也解釋目前身體治療狀況，「我明天要去廈門，回來會聽取醫師建議做標靶或化療，唐玲還建議我進行免疫療法，也看中醫，這位中醫據說連胰臟癌的病情都可以控制，目前每天喝兩包水藥，並吃頂級野生牛樟芝滴丸，讓我體力也很好，最近剛到中山醫院抽血，17日看最新報告。」



