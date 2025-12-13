「整形成癮」J罩杯成人片女星泰國墜樓亡！ 33歲網紅生前詭異貼文曝光

以極端整形聞名的33歲網紅「Mary Magdalene」近日在泰國普吉島墜樓身亡，生前留下疑似告別貼文，警方已介入調查，確切死因仍待釐清。（翻攝自IG＠marymagdalenedied）

以極端整形聞名、擁有J罩杯的33歲成人片女星兼網紅瑪達肋納（Mary Magdalene），近日驚傳在泰國不幸身亡。年僅33歲的她，被發現從高樓墜落，警方已介入調查，確切死因仍有待釐清，消息震撼全球網紅圈。

住進飯店才數小時 為何被發現陳屍停車場？

外媒報導，Mary Magdalene本名為丹妮絲・伊凡・賈維斯・龔戈拉（Denise Ivonne Jarvis Gongora），擁有墨西哥與加拿大雙重背景。她於本週二入住泰國普吉島芭東塔公寓高樓層，僅登記住宿一晚，卻在當天下午1點半後，被飯店人員發現倒臥在停車場，疑似從9樓陽台墜落。

廣告 廣告

當地警方已確認其身分，遺體也已送往醫院進行完整解剖，以釐清是否涉及意外或其他因素。

生前留下告別意味貼文？帳號改名「我已死」

引發外界高度關注的是，Mary在離世前不久，曾在社群平台上傳電影《楚門的世界》結尾片段，搭配童年照片。影片中主角楚門向觀眾鞠躬並說出經典台詞：「如果再也見不到你，祝你早安、午安、晚安。」

此外，她還將其中一個IG帳號名稱改為「MaryMagdaleneDied」，詭異舉動讓粉絲回頭細看，直呼「細思極恐」。

半百萬追蹤背後 她為何不斷整形？

Mary Magdalene因誇張的整形外型，在社群平台累積近50萬追蹤者。她曾公開分享，成長於嚴格宗教家庭，童年甚至被禁止看迪士尼動畫，12歲便開始叛逆，接觸毒品與性行為。

17歲開始從事脫衣舞與性工作，後來靠整形話題爆紅，轉戰OnlyFans，成功脫離原本讓她感到痛苦的生活。

多次「差點死在手術台上」 身體早已亮紅燈？

她一生歷經無數次醫美與非法手術，包括隆鼻、隆乳、抽脂、BBL、貓眼手術，甚至為追求「世界最大陰道」進行高風險填充，曾大量失血、緊急輸血撿回一命。

她也曾因非法注射導致臀部壞死，甚至用強力膠自行封住傷口；2023年更因隆乳的胸部爆裂，一度只剩單邊胸部。長年手術造成她無法閉合嘴巴、差點失明，還曾因感染引發敗血症風險。

她曾後悔整形成癮 卻來不及走出循環？

令人鼻酸的是，Mary生前曾坦言對整形成癮感到疲憊與後悔，形容自己「被困在無止境的修補地獄」。她寫道：「這不再是冒險，而是消耗生命。時間、金錢、健康，全都被掏空。」

親友悲痛發聲 網紅圈湧入悼念

消息曝光後，饒舌歌手、實境秀明星與多名網紅紛紛悼念。她的哥哥也發文痛哭表示：「我希望能花更多時間真正認識妳。」

目前案件仍待解剖結果出爐，死因是否涉及意外或其他可能，仍有待警方進一步說明。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

更多鏡週刊報導

茶聚加盟主虐打柯基犬 牙醫配偶急發聲：看到影片才知道

「媽媽被壓在瓦礫下，我摸摸她的頭髮道別」 烏克蘭男童歐洲議會親述遭轟炸...口譯員也淚崩

美軍突襲扣押委內瑞拉油輪 委國總統馬杜洛譴責：海盜行為