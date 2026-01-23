整形換臉也逃不掉！ 「柬埔寨詐騙案」73名南韓籍犯嫌押送回國

2026年1月23日，73名涉及柬埔寨詐騙案的南韓籍犯嫌，被押送回南韓仁川機場。路透社



據南韓媒體今天（1/23）報導，在柬埔寨從事詐騙等犯罪的73名南韓籍犯嫌，今天早上全員被押送回國，據悉，他們在柬埔寨一搭上包機，即被南韓警方逮捕。警方說明，這次涉案的犯嫌當中，有人透過整形改變容貌，企圖逃避警方追查，但最終仍落網。

據韓媒《中央日報》報導，涉嫌在柬埔寨從事詐騙、搶劫等犯罪的73名南韓人，今天搭乘大韓航空的KE9690號包機，全員被押送回國，上午9時41分左右（當地時間）抵達仁川國際機場，這是南韓第4起，透過包機將海外犯嫌集體押送回國的案例，也是歷來規模最大的遣返行動。

由於南韓法院先前早已對這些人發出逮捕令，他們一上機即被逮捕，根據南韓國籍法的規定，南韓的飛機內部屬於該國領土，警方在機上可行使逮捕權，犯嫌們入境南韓後，被押送至警察機關，接受後續調查。

警方指出，被捕犯嫌詐騙869名南韓國民，涉案金額高達486億韓元（約10.4億元台幣），在犯嫌當中，有70人涉及戀愛詐騙或投資群組詐騙，另外3人涉及搶劫與賭博。

警方說明，這次遣返名單中，有一對夫妻透過深偽（Deepfake）技術，製作出虛構人物，對104名受害者進行「戀愛詐騙」，受害金額高達120億韓元（約2.5億元台幣），後來這對夫妻為了躲避警方追查，竟接受整形手術，將自己的容貌改變，但最終仍被逮捕。

為了應對跨國犯罪，南韓警察廳、法務部、國家情報院與外交部等單位，組成跨部會特別工作小組，包機上也安排醫師、護理師隨行，以因應突發狀況。

