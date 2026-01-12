《整形過後》催淚最終回 Emma拍哭戲壓力超大
《整形過後》迎來感人最終回，張榕容感性致謝：「謝謝觀眾陪角色看見脆弱與勇敢，每個階段的自己都值得珍惜。」大結局中，温昇豪飾演的整外名醫「江浩宇」腦瘤病情未解，仍強撐為斷指的女兒沐瑄（Emma李曼唯 飾）執刀，雖因體力不支無法完成，但他溫柔告白：「我人生做過最漂亮的決定，就是讓你當我的寶貝。」父女深情對白令無數觀眾紅了眼眶。
Emma坦言，急診室那場戲壓力巨大，要在温昇豪、安心亞、張榕容等前輩圍繞下演出強烈痛感與淚崩，是全劇最大挑戰，「那天我一個人躺在急診室的床上被推進來，旁邊又站了一整圈前輩，我要在大家面前淚流滿面，還要同時演出強烈的疼痛感，真的非常緊張。」。
而另一條催淚主線則是安心亞與劉瑞琪的母女羈絆，劉瑞琪詮釋想為自己而活的堅毅母親，演技令安心亞直呼難忘。劇末，永馨（劉瑞琪 飾）離世後，伴侶淑華（曹蘭 飾）帶著「熟悉的味道」探班，蘇菲（安心亞 飾）一嚐到與母親相似的滋味便瞬間淚崩。兩位失去摯愛的人在陪伴中成為彼此的依靠，這份克制又細膩的餘韻，為全劇畫下最暖心的句點。
