《整形過後》定檔 以犀利幽默視角切入當代議題
記者王丹荷／綜合報導
影集《整形過後》正式宣布將於12月13日起每週六晚間9時在公視頻道首播，連播2集。正式預告中，温昇豪飾演的整外神醫以專業口吻介紹：「浮肋手術會變出螞蟻腰，填裝假體讓你又挺又胸，我們盡力滿足你的想像。」道出現代醫美產業的極致追求。阿喜擔憂問：「不怕痛嗎？」艾怡良立刻接話：「怕死啦！但是我…更，怕，醜！」短短幾句對話揭露當代人面對外貌焦慮與自我否定的脆弱。
臺灣首部整形外科醫療影集《整形過後》以犀利且幽默視角切入當代議題，直指「美的5大文明病」：容貌障礙、內在障礙、感情障礙、自信障礙與社交障礙，揭開現代人追求完美外貌背後更深層的心理焦慮，也呼應劇中角色「整的不只是外表，更是心裡那道傷。」温昇豪感性表示：「這部劇最打動我的地方，是每個角色都在和自己和解。有人透過刀鋒修復外貌，也有人用時間修補心裡的裂縫。」
温昇豪進一步談到整形議題的核心：「我們常說整形是改變外表，但其實更多時候，人是想找回那個能被愛、能喜歡自己的模樣。」他也期許觀眾能從劇中獲得不同的反思：「我希望觀眾在看完《整形過後》後，不只是想誰變漂亮了，而是去想什麼才是我們真正想留下的樣子。」
預告裡，張榕容飾演的霸總女醫師「楊雅頌」一針見血地直言：「幹嘛每個人都想整成明星的樣子啊？」這句話，也成為劇中最具靈魂的反思。她代表醫療團隊另一個觀點，戳破現代社會審美的同質化與盲從，認為整形的意義應該是幫助人重新找回心裡那個最真實的自己。
金鐘影后劉瑞琪的旁白：「做好了，明天的日子就不一樣了。」更像是給予鼓起勇氣修復自我的鼓舞；預告最後，温昇豪竟也躺上手術台，暗示整外團隊不只是幫別人「修復」，更在面對自己內在的裂痕，安心亞飾演的護理師與業務總監「蘇菲」則像温昇豪最美的後援，2人相互陪伴治癒。
温昇豪（右）、安心亞合作《整形過後》。（六魚文創提供）
《整形過後》艾怡良怕痛但更怕醜。（六魚文創提供）
《整形過後》張榕容飾演的整形醫師屢屢戳破現代社會審美的同質化與盲從。（六魚文創提供）
《整形過後》劉瑞琪1句「做好了，明天的日子就不一樣了」映照內心裂痕。（六魚文創提供）
