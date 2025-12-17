《整形過後》播出掀熱潮！李進良曝診所諮詢量暴增 想整成「張榕容臉、安心亞身材」

温昇豪（左）、李進良（右）出席《整形過後》媒體茶敘。

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》12月13日開播，監製兼主演的温昇豪今（16）日與影集醫療顧問李進良醫師現身媒體茶敘，李進良感謝表示，「聽說首播後，女性觀眾收視反應很好，應該是打動很多求美者的心理。」

温昇豪首任監製，十年磨出《整形過後》首播開紅盤。

李進良他還透露同行看完《整形過後》都大讚拍得精緻又有說服力，甚至播完後診所諮詢量暴增，「都說想整成張榕容的臉、安心亞的身材！」李進良進一步說明，客戶想整張榕容的臉不是恭維，「東方人都嚮往西方美感，所以很多客人來諮詢臉部調整時，通常是想要變有點混血兒的感覺，像是鼻子要更高挺或雙眼皮要明顯，等到臉做得漂亮了，就會開始想要改造身材。反倒是西方人因為臉部已經夠立體，比較常動的手術是身體上的，例如隆胸、豐臀這些。」

被問到身旁的好友温昇豪在外貌上有沒有需要改善的部分？温昇豪笑喊，「我要改大小眼，他不幫我做！」李進良立刻幽默應對，「我覺得他大小眼越來越不明顯，因為他眼睛越來越小了啊！」引起全場大笑。

談到《整形過後》的起點，李進良透露靈感其實不是「為了拍戲才開始做田調」，而是他與温昇豪十年來日常聊天、交換醫療現場與人性故事累積而來，他不僅提供專業醫療協助，甚至還親自演出，專門擔任温昇豪的「手替」，把縫合、綁線等專業手技直接帶進鏡頭。

他笑說這些技巧對醫師來說是20多年來的「吃飯工具」，但拍戲現場不只多機運鏡、工作人員環繞，還有一群演員在旁「看你表演」，加上道具與真人組織的手感仍有差異，難免比平常更緊繃；不過他也自評在團隊氣氛帶動下應該「表現不差」，更希望觀眾能從細節感受到《整形過後》對專業的堅持。

