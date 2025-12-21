《整形過後》暖心公益羅慧夫顱顏基金會愛心大使温昇豪談「修復人生」

記者周毓洵／臺北報導

影集《整形過後》跨界投入公益，今（21）日攜手羅慧夫顱顏基金會舉辦公益座談「Love Makes Whole」，由主演兼監製温昇豪率劇中演員李曼唯（Emma）、曾向鎮一同出席，從戲劇延伸到真實人生，探討「修復」背後更深層的意義，現場氣氛溫暖動人。

温昇豪在劇中飾演整形外科醫師「江浩宇」，也是羅慧夫顱顏基金會愛心大使。他分享，透過拍攝與實際接觸基金會案例後，對整形外科有了全新理解，「整形外科不是只為了變漂亮，而是幫助那些因為天生缺陷或外傷，被迫影響生活與社交的人，這才是整形外科最重要的本業。」他也強調，醫師修復的不只是外貌，更包含陪伴、理解與尊嚴的重建。

《整形過後》昨（20）日播出的第3、4集中，新人演員李曼唯首次演戲就挑戰話題十足的「口罩吻」，引發觀眾熱烈討論。她笑說播出時和媽媽胡盈禎一起追劇，媽媽看到畫面竟發出少女般的歡呼，讓她又害羞又好笑。她坦言拍攝前相當緊張，幸好爸媽給了不少建議與鼓勵，反而是自己不讓他們到場，「覺得不用看啦。」倒是温昇豪在一旁目睹拍攝，讓他笑說自己差點真的動氣，拍玻璃拍到怕震碎。

曾向鎮在劇中飾演唇顎裂患者「小康」，為角色特化妝容每天就要花上一到兩個小時，他分享特化過程其實相當不舒服，講話也會卡住。為了貼近角色，他事前特別了解患者狀況，也深刻體會到顱顏修復並非一次手術就完成，而是一段包含語言治療與心理重建的漫長旅程。

本次公益座談以《整形過後》經典台詞「每一張臉，都是一個故事」為核心，呼應「Love Makes Whole」主題，強調真正的修復不只是外貌重建，更包括心理復原、情感支持與社會理解。

《整形過後》跨界公益！温昇豪（右起）、李曼唯（Emma）與曾向鎮出席羅慧夫顱顏基金會公益活動。（六魚文創提供）

《整形過後》監製與主演温昇豪，擔任羅慧夫顱顏基金會愛心大使。（六魚文創提供）

《整形過後》曾向鎮在劇中飾演唇顎裂患者，透露光是畫特效化妝就達1小時。（六魚文創提供）

《整形過後》本週播出「口罩吻」，李曼唯Emma透露媽媽（胡盈禎）看了發出少女般歡呼。（六魚文創提供）