《整形過後》最終回 温昇豪、李曼唯父女情暖哭觀眾

記者王丹荷／綜合報導

温昇豪、張榕容、安心亞等主演的醫療愛情影集《整形過後》迎來最終回，劇中温昇豪飾演的整外名醫「江浩宇」在面對女兒沐瑄（李曼唯Emma 飾）突如其來的斷指噩耗時，即使自身腦瘤病情未解，仍堅持親自執刀，最終卻無法完成整場手術。術後，沐瑄因為自己的選擇而陷入自責，江浩宇溫柔安慰她：「我人生也做過很多錯誤的決定，但我也做過很多漂亮的決定，像是決定把你生下來，讓你當我的寶貝。」一句話瞬間擊潰沐瑄防線，也讓無數觀眾紅了眼眶。

廣告 廣告

Emma坦言雖然哭戲本身就不容易，但最具挑戰的，其實是躺在急診室病床上的那一刻。她回憶，當時包含温昇豪、安心亞、張榕容、李廷鎮與鄒承恩全都圍在床邊，壓力瞬間拉滿，「我一個人躺在急診室的床上被推進來，旁邊又站了一整圈前輩，我要在大家面前淚流滿面，還要同時演出強烈的疼痛感，真的非常緊張。」她也坦言，一方面擔心自己表現不夠好，辜負前輩的期待，一方面又害怕抓不到疼痛的層次，「那場戲對我來說，是整部戲裡最有壓力、也最具挑戰的一場。」

另一條同樣暖哭觀眾的情感線，來自安心亞飾演的「蘇菲」與母親「永馨」（劉瑞琪 飾）之間的深厚羈絆。安心亞坦言與劉瑞琪的合作至今仍讓她難以忘懷，「我覺得瑞琪姐是非常溫柔、優雅又有氣質的人，但當她詮釋我媽媽這個角色時，又多了一種堅韌、像男孩子般的力量。」她形容2人的對戲流動自然，「從第一場開始，我就很相信她真的就是那個，想要為自己而活、想變性的母親。」

劇中永馨離世後，蘇菲選擇把自己埋進工作裡，試圖壓抑失去母親的痛楚，此時永馨的伴侶「淑華」（曹蘭 飾）帶著「熟悉的味道」到診所探班。蘇菲一嚐就忍不住說出：「這跟我媽煮的一樣。」隨後獨自一人邊吃邊落淚，瞬間引爆觀眾淚腺。兩個同樣失去摯愛的人，卻在不知不覺中，彷彿成為彼此生命裡的「媽媽與女兒」，這段靜靜延續的親情、克制又溫柔的陪伴令人動容。曹蘭也剖析淑華的內心狀態：「她其實很渴望和蘇菲成為家人，某種程度上像是一個後媽的角色，但對方已經是大人了，所以再親近，也會刻意保留一點距離。」

《整形過後》温昇豪（左）與李曼唯Emma父女情暖哭觀眾。（六魚文創提供）

《整形過後》温昇豪飾演的整外神醫竟躺上手術台。（六魚文創提供）

《整形過後》安心亞喪母後嚐「媽媽的味道」崩潰落淚。（六魚文創提供）