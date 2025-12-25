《整形過後》温昇豪直球開撩安心亞 文姿云跨界挑戰戲劇

記者王丹荷／綜合報導

《整形過後》27日最新劇情中，温昇豪拋直球問安心亞：「那晚我表現好嗎？」曖昧氛圍拉滿；温昇豪在張榕容婚前一天失態，揭開不為人知的共同創傷；命中註定的韓系歐巴李廷鎮也即將現身攪動情感漩渦，還有「百合戀」劉瑞琪與曹蘭，都將在耶誕連假放閃。情感線之外醫療線同樣揪心，温昇豪為了挽救1名大學體育選手的手臂，迎戰長達10小時的「斷肢再植」極限手術，揭開臺灣面臨的醫療人力不足、醫護超時負荷現況，劇情溫柔卻寫實。

廣告 廣告

劇中温昇豪化身「行走費洛蒙」的整外神手「江浩宇」，挑戰從影以來最多激情與曖昧尺度。他坦言角色必須在「油腔滑調耍帥」與「不讓人討厭」之間精準拿捏，「其實滿困難的，但也是很難得的螢幕體驗。」然而，當張榕容飾演的「雅頌」重返他的生命，這名看似遊走情場的男人，開始在張榕容與安心亞飾演的「蘇菲」之間徘徊動搖。

温昇豪形容，對江浩宇而言，雅頌是一起熬過醫學院長夜的青春記憶，而蘇菲則是始終在身後撐住他的現實後盾，「她們從來不是誰取代誰，而是分別讓他記得自己曾經是誰，也逼他正視現在該成為什麼樣的人。」

劉瑞琪、曹蘭這對「百合戀」也將在第5、6集迎來放閃高峰。劉瑞琪飾演的「永馨」與曹蘭飾演的「淑華」到晚年重新相戀，永馨共舞淑華、淑華溫柔按摩永馨的腳，用這份熟悉喚回過往的情感。曹蘭表示首度演出百合戀，每場戲都不容易詮釋，「因為淑華是比較內斂的個性，怎麼呈現那份感情是非常挑戰的。」

東奧空手道銅牌國手文姿云，繼實境節目《不在我的世界當勇者》勇闖金鐘節目主持人獎後，也正式在《整形過後》迎來戲劇出道。首次跨足戲劇演出，文姿云坦言最大難關就是「台詞關」，「因為需要花比較久的時間記台詞，我會在跑步訓練的時候，一邊跑一邊背。」

相較於空手道場上以肢體說話，演戲更考驗語言與情緒表達，文姿云直言：「以前比賽時不用講太多話，所以我講話其實沒什麼自信，會有點小聲、卡卡的，這次真的做了很多練習。」她主要和張榕容、温昇豪有對手戲，她笑說一開始難免緊張，但很快就被張榕容自然又穩定的表演帶進情緒，「再加上昇豪哥幽默風趣的互動，讓我能慢慢放鬆，找到角色的狀態。」

《整形過後》温昇豪（右）與安心亞曖昧指數升溫。（六魚文創提供）

《整形過後》李廷鎮（左）的現身攪動張榕容情感漩渦。（六魚文創提供）

空手道國手文姿云（左）正式在影集《整形過後》迎來戲劇出道，與張榕容首次對戲。（六魚文創提供）