《整形過後》温昇豪陷新歡舊愛三角拉鋸

整形外科醫療影集《整形過後》中除了精采的整形個案，劇中主角們聯手演出「情感修補」真實樣貌：在整形刀口之外，每個人也在重新雕刻自己的心。温昇豪飾演的整外神醫意外捲入「新歡vs.舊愛」的感情混戰，一邊是陪伴在側、溫柔貼心的護理師安心亞，另一邊則是生命裡難以翻越的過去，冷靜又倔強的女醫張榕容。温昇豪笑說，角色看似遊戲女人堆，但面對真實感情卻完全沒輒。

温昇豪透露：「《整形過後》除個案議題外，更描繪劇中角色們在壓力、創傷與情感界線中的摸索與成長，打破過去醫療劇中常見的三角愛情套路。」遇到2女時，角色反而不敢直球對決，常講一些言不及義的話來化解尷尬，至於身為男主角的他到底情歸何處？他賣關子，「準時鎖定就知道！」

温昇豪透露，2段情在角色心中代表截然不同的重量：「雅頌（張榕容 飾）是逝去青春的追憶，也是未修補的創傷；蘇菲（安心亞 飾）則是身邊那個最適合、最能讓人安定的人。」也因為如此，江浩宇（温昇豪 飾）才會「進退兩難」，在這2個女人之間被迫面對自己最不願翻開的那一頁。

安心亞則直言，蘇菲並非「傻愛型」角色，反而很Z世代、很有原則：「她會很喜歡浩宇，對他好、支持他，但如果浩宇沒給她想要的愛情，她也會轉身離開。」另一方面，雅頌的感情世界更是火力全開，不只與初戀江浩宇再度相遇，同時身邊還有對她死心塌地的「小奶狗護理師林麟（洪暐哲 飾）」，更引來韓國「完美主義系整外歐巴」侑恩（李廷鎮 飾）跨國追愛。

雅頌為何會吸引3種截然不同的男性？張榕容點破原因：「雅頌跟浩宇很像，都記得曾經的美好，但沒有勇氣讓現在的自己活得更美好。」她的堅強、脆弱、逞強與倔強混在一起，讓角色充滿矛盾魅力。李廷鎮也分享追到臺灣的理由：「侑恩追求完美，看起來比較冷，但其實內心滿溫暖的。他是被雅頌細心照顧病患的樣子打動的。」正是這個被保護慾包覆的特質，讓侑恩無法忽視，才願意跨海尋找她。

