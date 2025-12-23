《整形過後》爆紅！「隱藏版打卡點」藏身台北博愛路 朝聖景點大公開

記者宋亭誼／台北報導

張榕容在凱渥頂樓。（圖／劇組提供）

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》，集結温昇豪、張榕容、安心亞、艾怡良、李廷鎮、劉瑞琪等一線實力派演員同台飆戲，播出後即被網友盛讚為「顏值與演技雙在線」。隨著劇集熱播，劇中關鍵場景的實際拍攝地點也意外引發討論，成為觀眾關注的新焦點。

李廷鎮（左）、安心亞（右）在凱渥改裝的一樓對戲。（圖／劇組提供）

《整形過後》以醫美為故事核心，劇中温昇豪與張榕容飾演理念截然不同的整形外科醫師，江浩宇（温昇豪飾演）在醫療與商業之間行走，楊雅頌（張榕容飾演）則堅守醫療初衷，兩種價值觀的碰撞，成為劇中最貼近現實醫美產業的縮影。劇中不少案例更改編自整形外科醫師李進良的真實臨床經驗，讓劇情更添寫實厚度。

而這些案例的集結地「醫美診所」也連帶引發觀眾討論，不少眼尖網友發現，劇中診所的主要場景，正是位於台北博愛路的凱渥總部大樓。由於多場重要戲份皆在此取景，凱渥總部近期也悄悄成為粉絲口中的「隱藏版朝聖地」。事實上，這棟大樓因空間條件與地段優勢，成為拍攝單位與企業辦公室的租借選項之一。

