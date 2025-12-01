《整形過後》養眼3帥集結！洪暐哲奶狗魅力全開就想姐姐寵

《整形過後》洪暐哲（左）是「向日葵弟弟」，看到張榕容眼神就會亮起來。（六魚文創提供）

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》即將於12月13日在公視首播，不只集結温昇豪、張榕容、安心亞等人氣演員，更一次網羅偶像圈與腐女圈心中3大天菜：「奶狗萌帥」洪暐哲、「BL男神」曾向鎮、「男團新星」禾雁凱，被網友封為《整形過後》的「養眼天菜陣容」，讓粉絲紛紛期待準備好被他們電到心臟疼。

在《整形過後》飾演爵仕美診所護理師「林麟」的洪暐哲，被導演林立書形容是「那種被拒絕10次也不會讓人討厭的小狗系男生」。他笑稱自己靠「天生奶狗眼」吸引姐姐粉：「大家都說我看起來很無辜，第一次見導演，他就說我是那種告白不成功也很讓人心軟的類型，所以我會努力裝可愛的。」

洪暐哲被讚「告白10次也不會被討厭」。（六魚文創提供）

劇中他是典型「向日葵弟弟」，只要看到楊雅頌（張榕容 飾）眼神就會亮起來。洪暐哲分析：「雅頌外型很有魅力，但更重要的是，她真的照顧林麟。外冷內暖的反差，會讓弟弟很著迷。」至於張榕容本人的魅力？洪暐哲直接讚爆：「榕容姐太多優點，率真、嚴格、貼心、漂亮、有趣，講不完！」問到愛上姐姐的好處，他露出招牌小狗笑：「姐姐很霸氣、很細心、會照顧人，被姐姐疼的感覺真的很好。」

ARKiS禾雁凱（左）戲劇初登場！加入《整形過後》「諮詢師聯盟」。（六魚文創提供）

BL劇《某某》爆紅的曾向鎮，在《整形過後》中飾演先天脣顎裂留下疤痕的「小康」，必須呈現「自卑與倔強並存」的複雜性格，他說：「嘴脣加上特化後的那一刻，真的會不想讓人看到自己的樣子，那種想躲起來的衝動是自然反應。」面對劇中小康因外貌承受霸凌與惡意時的忍耐，與他個性也有相似之處：「出社會一定會遇到很多不合理的事情，有時站在對方角度想想，也就能理解了。」問及是否有過容貌焦慮？他老實表示：「以前沒有，但現在拍戲突然長痘痘會很焦慮，因為會卡妝！但這算容貌焦慮嗎？」展現他認真可愛的一面。

曾向鎮《整形過後》重現疤痕患者心境。（六魚文創提供）

男團ARKiS成員禾雁凱戲劇初體驗就獻給《整形過後》，劇中飾演「爵仕美」護理幫的成員之一「小安」。他坦言第一次拍戲壓力相當大：「一開始真的很緊張，在鏡頭前展現能量真的不容易，很佩服前輩的專業。」他特別喜歡與護理幫共同組成的「諮詢師聯盟」戲份：「每次跟另外兩位護理師對戲都超自然，像真的一起工作一樣，完全沒有在演戲。」至於未來有無想挑戰的角色？他直呼很好奇温昇豪飾演的整外神醫：「想要嘗試看看這種需要專業技能、氣場也很足的角色！」

影集《整形過後》由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導，卡司集結温昇豪、張榕容、安心亞、李廷鎮、鄒承恩、潘儀君、洪暐哲、胡瑋杰、禾雁凱、夏騰宏、艾怡良、林育品（阿喜）、劉瑞琪、曹蘭、王渝萱、湯志偉、曾向鎮等堅強陣容，將以整形外科為舞台，直視現代人對美、身分與命運翻轉的渴望。《整形過後》12月13日起每周六晚間9點在公視頻道首播，晚間11點在公視＋、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出，中天綜合台、八大戲劇台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出。

