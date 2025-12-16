《整形過後》首播開紅盤 李進良曝諮詢暴增

記者周毓洵／臺北報導

臺灣首部整形外科醫療影集《整形過後》上週末於公視頻道首播即開出亮眼成績，女性觀眾反應熱烈、收視表現亮眼。監製兼主演温昇豪今（16）日與影集醫療顧問李進良醫師一同現身媒體茶敘，分享拍攝內幕與播出後的熱烈回饋。李進良更笑說，影集播出後診所諮詢量明顯暴增，「很多人一來就指定想要『張榕容的臉、安心亞的身材』！」

《整形過後》之所以能引起共鳴，李進良表示，關鍵在於抓住了「求美背後的心理」。他以艾怡良在劇中隆乳的橋段為例，認為那不只是外型改變，而是角色在情感與自信上的轉變，「她把那種自信演得很生動。」而温昇豪在戲中看著完成手術成果、只用一句「哇！」表現出醫師對自己工作的成就感，也讓他印象深刻，大讚演得到位又真實。

被問到好友温昇豪是否有「需要調整」的地方，温昇豪立刻自嘲想改大小眼，卻被李進良幽默回擊「他眼睛愈來愈小了啦！」逗得現場大笑。温昇豪也透露，李進良是屬於「勸退型醫師」，就像劇中張榕容的角色，常常勸客人「這裡真的不用做」，而李進良則補一句：「像他這種帥的，反而只要好好維持就好。」

李進良也揭露，自己不只是顧問，還親自上陣擔任温昇豪的「手替」，將縫合、綁線等真實醫療技術直接帶進鏡頭。他笑說，這些是行醫20多年的「吃飯工具」，但在多機拍攝與眾人圍觀下操作，緊張感完全不同，只希望觀眾能從細節感受到劇組對專業的堅持。

首集選擇高難度的「浮肋手術」作為開場，李進良直言目的很明確：「第一幕就要讓觀眾知道，這部戲是玩真的。」透過高話題、高專業的手術呈現，立刻建立江浩宇（温昇豪飾）這位醫師的高度與可信度。本週六（20日）播出的第3、4集，李進良女兒Emma（李曼唯）也將登場演出。他坦言以專業角度來看仍有進步空間，但已超乎家人期待，親友團更早已約好守在電視機前一起收看。

身為首度擔任監製的温昇豪則感性表示，《整形過後》是他與李進良10年聊天、累積故事後誕生的作品，「不只是談變美，而是想回答，人為什麼想改變。」他也感謝觀眾支持，強調這部戲真正想說的是：「整形，很多時候是在修補人生的裂縫。」

《整形過後》首播收視開紅盤，温昇豪（左）與醫療顧問李進良（右）現身媒體茶敘分享幕後故事。（六魚文創提供）

《整形過後》是温昇豪十年磨一劍的作品，希望觀眾看到的不只是變美，而是人想改變的理由。（六魚文創提供）