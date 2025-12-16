《整形過後》首播開紅盤 李進良曝諮詢暴增
記者周毓洵／臺北報導
臺灣首部整形外科醫療影集《整形過後》上週末於公視頻道首播即開出亮眼成績，女性觀眾反應熱烈、收視表現亮眼。監製兼主演温昇豪今（16）日與影集醫療顧問李進良醫師一同現身媒體茶敘，分享拍攝內幕與播出後的熱烈回饋。李進良更笑說，影集播出後診所諮詢量明顯暴增，「很多人一來就指定想要『張榕容的臉、安心亞的身材』！」
《整形過後》之所以能引起共鳴，李進良表示，關鍵在於抓住了「求美背後的心理」。他以艾怡良在劇中隆乳的橋段為例，認為那不只是外型改變，而是角色在情感與自信上的轉變，「她把那種自信演得很生動。」而温昇豪在戲中看著完成手術成果、只用一句「哇！」表現出醫師對自己工作的成就感，也讓他印象深刻，大讚演得到位又真實。
被問到好友温昇豪是否有「需要調整」的地方，温昇豪立刻自嘲想改大小眼，卻被李進良幽默回擊「他眼睛愈來愈小了啦！」逗得現場大笑。温昇豪也透露，李進良是屬於「勸退型醫師」，就像劇中張榕容的角色，常常勸客人「這裡真的不用做」，而李進良則補一句：「像他這種帥的，反而只要好好維持就好。」
李進良也揭露，自己不只是顧問，還親自上陣擔任温昇豪的「手替」，將縫合、綁線等真實醫療技術直接帶進鏡頭。他笑說，這些是行醫20多年的「吃飯工具」，但在多機拍攝與眾人圍觀下操作，緊張感完全不同，只希望觀眾能從細節感受到劇組對專業的堅持。
首集選擇高難度的「浮肋手術」作為開場，李進良直言目的很明確：「第一幕就要讓觀眾知道，這部戲是玩真的。」透過高話題、高專業的手術呈現，立刻建立江浩宇（温昇豪飾）這位醫師的高度與可信度。本週六（20日）播出的第3、4集，李進良女兒Emma（李曼唯）也將登場演出。他坦言以專業角度來看仍有進步空間，但已超乎家人期待，親友團更早已約好守在電視機前一起收看。
身為首度擔任監製的温昇豪則感性表示，《整形過後》是他與李進良10年聊天、累積故事後誕生的作品，「不只是談變美，而是想回答，人為什麼想改變。」他也感謝觀眾支持，強調這部戲真正想說的是：「整形，很多時候是在修補人生的裂縫。」
《整形過後》首播收視開紅盤，温昇豪（左）與醫療顧問李進良（右）現身媒體茶敘分享幕後故事。（六魚文創提供）
《整形過後》是温昇豪十年磨一劍的作品，希望觀眾看到的不只是變美，而是人想改變的理由。（六魚文創提供）
其他人也在看
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器
小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 15
劉宇寧太爽啦！錢多到花不完卻為這戲爆哭 見趙露思超佩服
【緯來新聞網】劉宇寧和趙露思主演古裝愛情劇《珠簾玉幕》飾演智商在線、揮金如土的珠寶商人「燕子京」，是緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 4
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 10 小時前 ・ 36
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 9 小時前 ・ 12
喪妻神隱5年！辛龍首重返舞台 曬照吐心聲：內心感謝著
藝人辛龍在愛妻劉真離世後神隱5年，12日首度現身台北市南港展覽館尾牙活動，正式宣告回歸演藝圈。他頂著招牌光頭、蓄起斑白鬍鬚，以全新造型登台演出，事後也在臉書吐露感想。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 9
陳匡怡想尋短「遺書寫差不多了」！再爆辰亦儒 、賀軍翔、郭品超都追過她
近日，週刊爆料陳匡怡深夜穿薄紗睡衣約已婚的學長、學弟聊天，讓她氣喊提告，並揚言要自殺，「想自殺很多天了，就這樣吧」、「遺書寫差不多了，你們就不用浪費時間了」。此外，陳匡怡更進一步自爆，包括辰亦儒、賀軍翔、郭品超以及導演瞿友寧，都曾在多年前、尚未結婚前向她...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 128
調解家寧破局！Andy老師親揭「官司進度」火大發聲：誠意0
百萬YouTuber「眾量級」Andy老師（王崇睿）與張家寧分手後隔空開撕，更因頻道財務問題鬧上法院，官司至今尚未落幕。今（16）日新北地方法院傳喚Andy老師、張家寧、家寧媽曾淑惠到庭調解，沒想到張家寧卻沒有出席，而Andy老師稍早也透過社群火大發聲。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 21
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 39
2025還在〈呼呼〉被酸！安心亞「40歲狀態大升級」網跪了：佩服
娛樂中心／綜合報導40歲女星安心亞13日受邀登場2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」，身穿一套薄紗紅色戰袍走上舞台，熱唱〈呼呼〉、〈來追我男友吧〉經典組曲，誠意滿滿演出卻遭到部分網友批評「還在呼？」，意外在網路掀起討論，不過就有一派網友見到安心亞當天現身狀態，點出反而覺得安心亞「這1點」讓他十分佩服，分析言論讓超過34萬名網友點頭認同「超可愛！」。民視 ・ 1 天前 ・ 51
白冰冰演藝圈媽祖婆「顯靈」登三公尺大展神威收視奪冠！最夯恰吉「王世堅」神助攻
娛樂中心／黃韻靜 攝影／潘怡如 綜合報導民視週六晚上八點由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》上週六12/13主題「超激勵人生奮鬥金曲秀」收視全方位勝利第一名。民視 ・ 1 天前 ・ 4
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 35
陳水扁轉戰電視圈主持節目！首集政壇大咖現身…NCC示警1事
政治中心／巫旻璇報導前總統陳水扁傳出將轉戰電視圈，並與《鏡電視》合作，推出主持全新談話節目《總統鏡來講》，消息一出立刻引發關注。對於陳水扁將擔任節目主持人一事，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹先前在立法院備詢時明確表示，《鏡電視》若製播政論性質的節目，將涉及違規。儘管如此，根據最新消息指出，該節目已敲定將於明年1月正式開播。民視 ・ 1 小時前 ・ 65
吊車大王賞車「當場砸千萬」入手 奢華場面網驚：像買玩具
64歲的竹北「吊車大王」胡漢龑財力雄厚，收藏跑車更是他的興趣，近日他在臉書上分享，自己再度入手一台愛車，交車現場還有氣質美女演奏音樂，看到這個奢華場面的網友也紛紛驚呼「好像在買玩貝，真羡慕！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
最美星二代現身！林書煒50生日派對、女兒突襲驚喜滿分，高顏值讓全網暴動
生日當天，林書煒原以為女兒無法回來，完全沒料到蔡中泠會突然現身。當女兒一踏進場，林書煒當場又驚又喜，眼神閃著光，整個派對瞬間溫度飆升。蔡詩萍幽默笑說，自己當時就像聖誕老公公一般，小心安排班機、化妝、中繼休息，還要安排出場的「儀式感」，就是希望這份驚喜既神...styletc ・ 10 小時前 ・ 1
網紅「帶兒子上女廁」！排隊遭路人狂盯 她無奈嘆：上個廁所好緊張
YTR陳彥婷和老公巨人交往8年結婚，婚後育有2子「黃金」、「元寶」，家庭生活十分美滿。她經常在社群平台分享育兒日常，近日，陳彥婷提到自己「1打2」出門時的困擾，若公共場所沒有親子廁所，她就得帶著兒子上女廁，但也因此遭到路人側目。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 72
見面會上「女粉五官神似前妻吳速玲」 曹格轉頭猛看驚吐9字
46歲歌手曹格和前妻吳速玲在2022年宣布離婚，結束14年的婚姻關係，先前還分享唱情歌影片，脫口認還沒忘掉前妻，但事後又刪掉該發言。近日，曹格舉辦見面會竟驚見一位粉絲五官神似前妻吳速玲，讓他忍不住多看幾眼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 9
中國黃牛遭查獲遣返！GD首爾巡演外200張票被抄 檢舉者竟也是黃牛
韓流天王G-DRAGON（權志龍）世界巡演《Übermensch》日前在首爾高尺天空巨蛋迎來安可最終場，連續三天共吸引約 11.5 萬名粉絲進場，為巡演畫下句點。不過就在演唱會落幕之際，場外卻爆發一連串黃牛亂象，竟演變成「黃牛遭黃牛檢舉」的荒謬戲碼，引發韓網熱議。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 5
林光寧病逝享壽75歲！醫警告有「1反應」別輕忽
娛樂中心／林依蓉報導歌手蕭敬騰家中傳出哀訊，他的岳父、資深藝人林光寧先生於12月13日因病在北醫逝世，享壽75歲。林光寧與女兒林有慧（Summer）感情極為深厚，林有慧隨後在社群平台發布長文悼念，沉痛敘述父親在醫院與病魔搏鬥的過程。她透露，父親因吸入性肺炎在短短近3個月內三度住院，儘管期間積極接受治療，最終仍不幸離世。林有慧在文末哀痛寫下「沒有爸爸了，我沒有爸爸了，我很想他」，字字句句令人鼻酸。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 1
【2025 MBC演技大賞】5組最佳韓劇CP名單出爐：徐康俊&秦基周《臥底高中》、姜泰伍&金世正《月亮在江邊流淌》都入圍了！
2025進入最終倒數！韓國電視台在年末都會舉行演技大賞，MBC電視台也正式公開今年2025年的演技大賞最佳韓劇CP名單！包括李世榮&羅人友《加州汽車旅館》、徐康俊&秦基周《臥底高中》、李彩玟&盧正義《芭妮與哥哥們》、李先彬&金永大《走到月亮為止》、姜泰伍&金世正《月亮在江邊流淌》等韓劇CP卡司入圍，不曉得哪對CP組合是你的最愛呢？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 5 小時前 ・ 2