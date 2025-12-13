《整形過後》鮮肉雲集 高顏值卡司掀熱議

記者周毓洵／臺北報導

影集《整形過後》今（13）日晚間9點於公視首播一口氣連播2集，晚間11點同步於公視+、LINE TV、MyVideo與Hami Video上線。開播前就因「顏值天花板」卡司掀起熱議，不只鮮肉雲集，更被封為今年臺劇「高顏值女神最齊全」的一部，從主演到客串，每一位女性角色都自帶話題。

《整形過後》集結安心亞、張榕容、艾怡良、潘儀君、林育品（阿喜）、李曼唯（Emma）、王渝萱、徐千京、黃珮琪等多位風格各異的女性演員輪番登場，戲裡戲外都是目光焦點；啦啦隊女神「壯壯」與性感女星成語蕎更驚喜客串，短短出現就讓觀眾直呼「眼睛大吃冰淇淋」。滿滿女力角色，拼貼出現代女性在愛情、身體與自我之間的多重樣貌，也讓作品在話題性與視覺度上全面升級。

成語蕎在劇中雖是客串，卻話題十足。她笑說拍攝時完全把自己帶入「仍深愛男主角的前女友」狀態，情緒一口氣湧上來，「有種戲裡情緒滿到溢出來的後座力。」談到與劇情呼應的「容貌焦慮」，她也坦言身為公眾人物不容易，但後來學會不再放大檢視自己，「不要一直跟別人比較，持續運動、自律生活，才是最穩定的底氣。」她溫柔表示，懂得從容擁抱每一個階段的自己，才是真正的美。

雖然《整形過後》以温昇豪飾演的整外名醫「江浩宇」為故事主軸，但他直言：「這部戲真正的核心其實是女性。」劇中安心亞與張榕容代表兩種截然不同、卻同樣獨立堅強的現代女性，在醫療現場為病患設身處地著想，也在情感上成為江浩宇的重要提醒與支撐；潘儀君則以診所院長之姿，為專業與價值把關。

《整形過後》性感女星成語蕎（如圖）預告和温昇豪的對手戲「情緒滿到溢出來」。（六魚文創提供）

《整形過後》啦啦隊女神「壯壯」（左）也來客串。（六魚文創提供）