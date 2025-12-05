《整形過後》6大傷口 揭開現代人最深痛點

記者周毓洵／臺北報導

臺灣首部整形外科醫療影集《整形過後》劇組今（5）日起釋出6支「人性議題篇」預告，從「外貌焦慮」、「失智之愛」、「窒息關係」、「性別認同」到「身體自主」，逐一揭開現代人最深的痛點。劇中所有整形選擇都不只是為了「變美」，更像一場場直面生命裂縫的修補手術。

《整形過後》由六魚文創出品、温昇豪監製，《最佳利益》導演林立書執導。故事以「爵仕美診所」為核心舞台，透過每集個案探討社會比較、身分認同、自尊裂縫等議題，讓整形不只是外貌修補，更是人性療傷。卡司包括温昇豪、張榕容、安心亞、李廷鎮、潘儀君、鄒承恩等實力派群星共同演出。

《整形過後》最具話題的案例由徐千京與夢多攜手詮釋，直接戳破情侶之間的外貌焦慮。夢多飾演的男友因渴望外界眼光的肯定，竟要求另一半「鼻子、胸部、螞蟻腰一次做齊」，逼得徐千京鼓起勇氣回擊：「我現在想整回我自己！」醫療顧問李進良也坦言，「整外醫師真正的挑戰，不是刀技，而是患者心裡的平衡。」

最催淚的篇章則來自「失智之愛」。趙永馨飾演的失智太太忘記了丈夫童毅軍，後者為喚回太太的心動記憶，竟拜託温昇豪整回他18歲的模樣。温昇豪分享：「這是全劇唯一沒有動手術的個案，但卻因為那份真摯的愛，全體醫護都想幫他圓夢。」他也深受觸動：「能喚回記憶的，有時不是外貌，而是一瞬間像初戀的悸動。」

影集也大膽呈現其他社會暗面的傷口。金馬女配王渝萱飾演被父親控制的天后，以「自毀容貌」割裂關係枷鎖；她直到温昇豪點破「那是你的臉，你自己決定」才真正醒悟。金鐘影后劉瑞琪更挑戰演出高齡跨性別者，直言「我已經痛苦一輩子了，最後這點痛沒什麼」，展現少見的高齡跨性別生命現實。

曾向鎮飾演唇顎裂患者，面對霸凌、自卑與旁人眼光，一句「真正痛的不是臉上的疤，是別人的注視」直搗心臟。「金曲歌后」艾怡良與林育品（阿喜）則以酒店姊妹花視角，呈現「身體作為生財工具」的現實掙扎。