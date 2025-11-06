整形27次變真人芭比！正妹網紅「脫到剩內衣」慘死公務員家中 最後貼文曝光

整形27次變真人芭比！正妹網紅「脫到剩內衣」慘死公務員家中。圖／翻攝自當事人IG

巴西近日發生一起驚悚命案，一名外號「真人芭比」的正妹網紅被發現全身剩下內衣、左眼受傷陳屍在一名公務員的家中。警方指出，死者生前曾進行性交易，疑似吸食毒品，在睡夢中停止呼吸不幸死亡，詳細死因仍在調查當中。

綜合外媒報導，31歲正妹網紅揚卡夫斯基（Barbara Jankavski）2日在聖保羅一名51歲公設辯護人家中猝死。男子向警方坦承，他雇用揚卡夫斯基提供「性服務」，當晚兩人都有吸食毒品，不料揚卡夫斯基卻在睡夢中失去呼吸，無論怎麼叫都喚不醒，緊急報警求助。

警方獲報後趕赴現場，發現揚卡夫斯基全身幾乎赤裸，僅著一件內衣，左眼受傷、背部也有傷痕，明顯死亡，已要求進行屍檢和毒理學檢測，釐清確切死因，全案正在調查當中。一名知情人士向警方透露，她眼部的傷痕可能是之前跌倒所造成。

據了解，揚卡夫斯基在網路上暱稱為「Boneca Desumana」，因擁有天使般的外貌，被網友封為「真人芭比」，曾多次出現在巴西的電視節目及廣告中，擁有小小的知名度。她為了維持美麗外貌，曾斥資170萬元進行27次整容手術，並在6月時，上傳自己滿臉瘀青的照片，表示自己剛接受拉皮手術。

揚卡夫斯基曾整形27次，更公開自己拉皮手術後的照片。圖／翻攝自當事人IG

然而，她最後一則貼文停留在10月1日，當時她與一名網紅合作拍攝影片，兩人同框開心對談，隨後便不再發布新文章，如今更傳出死訊，讓粉絲感到震驚。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



