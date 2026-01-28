整復中心舒緩放鬆 不涉醫療

新一代整復推拿中心不再幽暗隱晦，而是開放空間、燈光明亮，不設隔籬，還略帶一點禪風。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文／台南報導

「整脊」過去有一段「八大」的黑歷史，但自從勞動照頒發合法證書之後，對整脊這個行業的刻板印象要改觀了。新一代領有勞動部「傳統整復推拿技術士」證照的技術士所開設的整復中心，開放空間、燈光明亮、整家店營造一種「禪風」，沒有隔簾，沒有閒雜人在旁的壓迫感，採預約制，是專為工作壓力、身形緊繃的現代人為放鬆壓力而設的身心舒緩場所。

很難想像「整脊」這個行業早期被歸類在八大行業。創設整復推拿二點零版的「自脊」負責人吳啟智表示，有心人把非典型的按摩讓整脊去揹黑鍋，事實上，民間確有傳統整脊師父在幫身體緊蹦不適的民眾服務，只是傳統師父不注重環境的營造，幽暗的環境讓很多人望而卻步。

「疫情」發生後，八大停業，民俗調理也一併被要求暫停營運，長年被放在與八大同一個框架管理的有識之士開始陳情、抗議，產業也因此被重新檢視定位，最後才有傳統整復推拿技術士的誕生。

要拿到「整復推拿技術士」證照，必須完成二百一十六個小時包含解剖、生理、衛生與法規在內的完整課程，並通過測驗。吳啟智表示，對他來說，考證照最大的意義，不在證明自己多厲害，而是「知道什麼不能做」。

所以現在整復中心不能放血、不能矯正、不能講治療、不能講整脊整骨，只能做身體的舒緩與放鬆，主要工作範圍是經絡舒緩和運動經膜放鬆。舉例說，現在上門最多都是肩頸緊蹦的滑手機低頭族或電腦族，藉著雙手經絡推拿可以舒緩。還有就是女性骨盆的產後調理。

且年齡有下降趨勢，以「自脊」為例，上門的客層約在二十至四十歲之間，女性還占了七成，但女性接受推拿推拿的界線很難界定，在做之前他會詳加說明，若無法接受，就轉介給女性技術士做，以免產生困擾。