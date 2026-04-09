整復師拿筋膜槍震熟客下體還性侵！事後竟扯「肉償」下場慘了

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台中一名整復所負責人對熟客強制性侵得逞。（示意圖／翻攝自Pixabay）





台中一名整復所負責人阿哲（化名）遭到指控，明知熟客小美（化名）剛動完子宮摘除手術，身體仍處於復原期，竟於公休晚間將她約至店內，隨後拉下鐵捲門，並以筋膜槍震動她的下體，後強制性侵得逞。台中地方法院審理後，認定阿哲濫用顧客的信賴，且在事後未見反悔之意，因此依強制性交罪判處5年有期徒刑。

藉口治療「筋膜沾黏」 男子降下鐵捲門伸狼爪

判決書指出，小美自2021年起便是該整復所的常客，因曾接受手術摘除子宮，常有下腹疼痛困擾。2024年12月5日晚間，阿哲以公休日加班服務為由，邀約小美前往。小美入店後，阿哲隨即降下鐵捲門防止干擾。在推拿過程中，阿哲以「推開沾黏筋膜」及使用精油為由，要求小美脫去全身衣物。

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小美控訴，當她赤裸趴在診床上接受按摩時，阿哲竟色慾薰心，除了拿筋膜槍震動她的下體外，還在未經同意下強制性侵得逞。小美表示，當時突遭侵犯嚇到全身發抖、腦袋一片空白，根本無法反應或制止，只能任由對方施暴直至射精。事後，阿哲甚至冷淡表示自己「已經結紮了」，並以「不用收費」試圖打發小美離開。

男子辯稱「性行為抵按摩費」 遭法官打臉

庭審時，阿哲否認強迫，辯稱是小美當天帶的診療費不夠，才「暗示」要以性行為折抵2000元的費用，屬於合意性交。然而，法官調閱偵查紀錄發現，阿哲對於細節供述前後不一，且小美事後第一時間便向教會友人哭訴並報案，相關採證也與她的指控相符，因此不採信阿偉的說法。

法官指出，阿哲身為推拿師，卻未知恪遵職場倫理，利用職務之便逞私欲，對被害人造成不少的身心壓力。考量阿哲犯後態度傲慢，意圖將責任推託給被害人，且至今未達成和解或賠償，因此依法判處5年有期徒刑，全案可上訴。

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