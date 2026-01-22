整排藥丸遭狗偷吃！女子焦急送醫「真相曝光」卻讓人哭笑不得

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一名女子分享家中「虛驚一場」的養狗日常，引發大量網友熱烈討論，日前她下班返家後，發現自己的一整排藥品不翼而飛，嚇得以為是愛犬誤食藥物，情況恐怕危及生命，沒想到最後真相曝光，才終於讓她鬆了一口氣，同時感到好氣又好笑。

該名女子表示，自己當天工作繁忙，回到家時已相當疲憊，卻在進門後發現桌上原本放好的藥板被咬得七零八落，裡面的藥片全數消失，讓她瞬間慌了手腳，腦中瞬間浮現愛犬因誤食藥物中毒，需要緊急送醫催吐或洗胃的畫面，於是立刻準備聯絡附近的動物醫院，一刻也不敢耽誤。

廣告 廣告

不過就在她拿起手機準備撥號時，意外注意到地板上散落著多顆完整或半顆的藥片，更奇怪的是，這些藥片的顏色與她平時服用的藥物並不相同，讓她開始意識到事情似乎另有蹊蹺，並在仔細比對後才發現，真相竟出乎自己的意料之外。

原來被狗狗「消滅」的只是藥物外層的甜味糖衣，真正的藥物成分幾乎沒入口

(示意圖/Unsplash)

原來被狗狗「消滅」的藥物外層包有甜味糖衣，而地上的殘留藥片正是去除糖衣後的藥芯，等於狗狗只享用了甜味部分，真正的藥物成分幾乎沒入口，這段經歷曝光後讓許多網友紛紛笑翻，忍不住留言調侃「想不到居然把藥品當糖果吃」、「太小看貪吃狗的挑食能力」、「懂得避苦趨甜，根本比人還精」。

「牠不是貪吃，是很有原則」，也有人笑稱「懂得避苦趨甜，比人還精」。不少飼主分享自家毛孩的類似行為，直呼低估了狗狗的智商。雖然結局平安收場，但也提醒不少人，藥品仍應妥善收好，否則下次遇到的，未必是這麼聰明又幸運的一隻狗。