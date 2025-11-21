整整1年她「講話像在哭」！讓同事不敢靠近 醫揭罕見疾病

生活中心／彭淇昀報導

一名38歲上班族，只要開口講話，就會發出帶有哭腔的聲音，讓她相當困擾，連醫生都找不到真正原因，且同事也因為她的聲音，而不敢跟她有太多互動，間接影響到她的工作表現。

38歲的小美是一名上班族，只要開口講話就帶有哭腔，被身心科醫師確診罹患「心因性構音障礙」。（示意圖／資料照）

這名38歲上班族小美（化名）只要一開口說話，聲音聽起來就像快哭出來一樣，而這症狀持續困擾她整整1年。一年前有次因為講話太快，被自己口水嗆到，從那之後，只要一開口跟人講話，喉嚨就會緊縮，聲音就會變「哭腔」。當時，小美以為自己得了重病，到各大醫院的耳鼻喉科求診，但檢查結果都顯示「正常」；直到有位醫師建議到身心科進行進一步的診斷跟治療。

對此，身心科醫師周伯翰看診後，指出小美罹患「心因性構音障礙」，而這種疾病在臨床表現的特徵就是「聲音異常」，像是沙啞、哭腔，嚴重可能還會發不出聲音，但喉嚨構造與神經傳導卻完全正常。

周伯翰進一步說明，這類問題通常源自於「創傷後壓力反應」，以小美為例，可能是因為1年前曾被口水嗆到，引發心理創傷，不想再有那種很不舒服的感覺，導致每次說話時，身體會不自覺地產生過度警覺反應，進而驅動喉嚨聲帶緊繃。

後來，小美做了「自律神經分析」才發現，她的交感神經長期過度亢奮，讓整個人處於高度緊張狀態。後續評估顯示，因為長期焦慮，她的大腦把「開口說話」錯誤解讀成必須警戒的情境，使得她一講話就全身僵硬、聲帶緊縮，聲音自然走樣。這類狀況常見於追求完美、容易焦慮或長期承受社交壓力的人。

之後，小美開始服用低劑量的抗焦慮藥物，同時搭配短期的認知行為治療及自律神經調節。大約2週後，她的症狀顯著改善，說話時不再帶著哭腔，也擺脫了過去那種難以訴說的煎熬。周伯翰提醒，這類源自壓力或創傷的身心反應，因為沒有明顯的器質性疾病，很容易被忽視，甚至被誤認為是「自己想太多」，導致許多人長期受苦卻沒有得到正確協助。

目前針對創傷後壓力症候群的標準治療，多以血清素回收抑制劑為核心，通常需4到8週才會看到明顯改善。周伯翰也補充，若加上低劑量鎮定劑進行預防性治療，能幫助減輕患者的社交焦慮；其他像認知行為治療、生理回饋、或動眼減敏等心理療法，也能發揮良好的輔助效果。

