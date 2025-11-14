整晚叫到凌晨4點！普吉外籍情侶性愛聲擾鄰 外籍男自爆「太有體力」2度被投訴

泰國普吉島一對外籍情侶遭鄰居投訴「性愛聲過大」，地方官員到場勸導。（示意圖／Pixabay）

泰國普吉島一對外籍情侶因連日發出過大聲響影響社區安寧，遭當地民眾投訴，據了解，該對外籍男女居住在當地一處社區，每晚自晚間10點至凌晨4點進行性行為時傳出劇烈呻吟聲，導致鄰近居民無法入睡，忍耐多日後決定報案處理，地方行政單位官員於昨日（13日）前往現場進行勸導並發出正式警告。

根據《Andaman News Agency》報導，地方官員接獲投訴後立即前往了解情況，並與該戶一名中年外籍男子會面。男子坦承確有噪音問題，表示此前警方已曾到場勸導過一次，但他未料會再次遭到投訴。他當場向鄰居道歉，並保證會降低音量，不再影響他人生活。

據報導，該名男子自稱是一名足球運動員，平時經常運動與參與比賽，強調自身體力過盛才導致行為過於激烈。他承諾日後將設法控制聲音，避免再引發社區困擾。

事實上，類似事件並非首次發生。今年四月，普吉島芭東地區也傳出有外籍情侶不僅在室內發出巨大聲響，甚至於陽台進行性行為並未拉上窗簾，引發住戶強烈反彈，最終報警處理。

此外，曼谷娜娜區一處公寓也曾遭住戶投訴，有部分房東將物業違規租給外國人，導致社區噪音頻繁，甚至懷疑涉及性交易活動。居民擔憂人員進出複雜，已通報警方與相關單位介入，但目前尚無後續調查結果公布。

