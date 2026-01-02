整桌4人吃到掛急診！她控「牛肉有蛆」蘭城晶英酒店：刀切造成牛筋捲曲

記者黃國瑞、羅欣怡／宜蘭報導

有民眾指控，元旦在宜蘭「蘭城晶英酒店」用餐，其中餐點牛肉冷盤上看到疑似「蛆」的捲曲生物，當晚一桌8人就有4個人吐了，還有一名孕婦送急診。對此，晶英酒店表示，民眾反映的異物是刀切造成牛筋捲曲的情形，對於其他衛生局稽查的相關缺失，會立即改善。

晶英酒店也解釋，有關民眾反應的「骰子牛」，是選用牛腱部位，牛腱含有豐富的肌肉纖維與天然結締組織（即牛筋），在刀切下會造成牛筋捲曲。依標準烹調程序需經過長達4小時的滷製，「在如此高溫且長時間的烹調下，若非真實生物組織，絕無法維持原型。」

廣告 廣告

宜蘭晶英酒店表示，該不明物為「捲曲的牛筋」。（圖／晶英酒店提供）

晶英酒店強調，餐廳選用密封進口包裝肉品，採取每周進貨、當周售罊之庫存管理策略。每周進貨量約為 100kg，確保在無長期庫存的狀態，故可確保食材新鮮。

網友在Threads上PO出照片，一塊牛肉上有個明顯的捲曲物，由於形狀太寫實，讓她直覺就是「蛆」，而且當晚用餐的8個大人中，就有4人吐了，包含一名孕婦還直接掛急診，她也提醒大家要特別留心。

宜蘭衛生局指出，今日現場稽查除天花板髒污外，還發現冷凍櫃未維持整潔、油煙設備有髒污等缺失，並抽驗2件環境檢體及2件人體糞便檢體。

衛生局表示，目前尚未接獲其他客訴，後續將追蹤檢驗結果，若查有違法，將依食品安全衛生管理法進行處罰。若限期內未改善，可依食品良好衛生規範準則規定，處以6萬元至2億元罰鍰，情節重大者甚至可能命其歇業或停業。

更多三立新聞網報導

明星臉？元旦升旗「1造型」…竹縣副縣長意外「撞臉」蔣經國 網驚呆

賣場上演餵食秀！尪護愛「遭小三前任砍」婆婆寄孕婦補品 正宮抓包敗訴

8大人4嘔吐！她控蘭城晶英「牛肉有蛆」爆食安 衛生局曝稽查結果

挑戰死神？工人「無護具」跨年夜走「10樓高吊臂」空中飄搖 腿軟畫面曝

