整條街像被轟炸 鄰居眼中大好人 無緣見父受表揚

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新竹市1棟3層樓透天住宅便當店，9日凌晨近4時發生瓦斯氣爆，現場猶如遭炸彈炸過一般。（陳育賢攝）

新竹市便當店瓦斯爆炸意外，造成隔壁經營麵包店的1對夫妻在睡夢中遭炸倒的牆壁壓死，鄰居聞訊都悲傷不已；趕到現場的老闆娘老母親啜泣說，女兒從出生就一直住在新竹，婚後和女婿開了麵包店，前天晚上還和女兒通電話，但沒想到卻成了母女間的最後聯繫。白髮人送黑髮人的悲痛，讓在場人士為之鼻酸。

當地高峰里長郭朋鑫昨天也難掩遺憾，他悲傷地說，今年已提報麵包店老闆娘的父親為該里模範父親，同時提報老闆娘的父母結婚60年的鑽石婚，如今身亡的女兒與父親天人永隔，無法參加今年8月爸爸的模範父親表揚了，令人不勝唏噓。

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死者兒子昨天回家拿父母證明辦後事時哽咽表示，他平時住外地，上星期最近1次見到父母，昨天早上接到妹妹電話說家裡爆炸，就趕回家看，不料爸媽已過世了。

附近居民指出，麵包店老闆夫妻是周遭鄰居眼中的大好人，這家社區型的麵包店在地經營4、50年，老闆夫妻為人和善，與鄰里關係融洽，大家平日除了去買麵包，也是串門子的場所，夫妻倆對附近居民都很好，發生這種憾事，大家都很不捨。

居民也說，氣爆時大家都在睡夢中，突然被幾聲巨大爆炸聲驚醒，出門查看嚇一大跳，整條馬路及爆炸便當店那排房屋像是被炸彈轟炸過一樣，現場如同戰場般地獄景象，有人以為是大地震，有人驚嚇擔心是否是炸彈攻擊，也有人以為是變電箱爆炸。

有居民說，其實早就聞到濃濃瓦斯味，也報案了，但還是來不及阻止這場氣爆意外。另也有食客在該店地圖評論中留言，指前幾天就聞到瓦斯味，沒想到真的出事了。

民眾表示，爆炸發生後，便當店門口及牆壁直接被炸成1個大洞，整條馬路都是門、窗、裝潢材料碎片，路邊的汽、機車也都被炸毀，場面讓人怵目驚心。