整棟公寓只剩他沒搬 英國釘子戶竟「電鋸斷頭」死守老家

英國一名釘子戶拒絕都更拆遷，竟用電鋸鋸斷脖子輕生抗議。（示意圖，pexels）

英國比肖斯托克（Bishopstoke）一處舊社區，近期傳出一起震驚社會的憾事，50歲的大衛菲爾（David Phyall）長期居住在興建於1960年代的公寓中，因為不滿房屋被列入拆除名單，他成了社區77戶中唯一拒絕搬遷的釘子戶，甚至不惜用電鋸自刎向社會抗議。

11次拒絕安置方案

根據《Mirror UK》報導，50歲的大衛菲爾住在一棟1960年代的老公寓，當政府準備啟動都更拆除計畫時，他成了唯一的釘子戶。即便鄰居陸續搬遷，他仍執意守著老家，對拆遷補償完全不為所動。負責重建的機構曾提出多達11次的安置方案，卻都被大衛鐵了心回絕。案發當天，他在酒後竟拿起電鋸割斷頸部，用極端殘酷的方式結束生命，這種慘烈的自殘行為震驚外界。

有精神病史、死狀悽慘

據悉大衛過去有過精神病史，由於大衛多日失聯，擔心的父母趕緊報警求援。警方破門後映入眼簾的是如同恐怖電影般的慘烈景象。客廳各處滿是血跡，甚至噴濺到天花板與櫃子上。法醫事後證實，大衛因頸部遭電鋸徹底切斷身亡，死狀悽慘。

驗屍官推測死者意圖

法庭審理時指出，儘管相關單位已積極協調多次，大衛始終陷於非理性的抵抗。驗屍官西蒙（Simon Burge）對此表示遺憾，他推測大衛透過這種激進的手法，無非是希望用自己的生命作為代價，喚起大眾關注他眼中的不公義。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

