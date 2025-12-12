整棟建築炸開！ 舊金山灣區疑瓦斯爆炸 至少6傷

美國加州舊金山灣區一處住宅區，11日上午發生瓦斯爆炸，威力驚人。（示意圖／Pixabay）





美國加州舊金山灣區一處住宅區，11日上午發生瓦斯爆炸，威力驚人。巨響震動整個社區，引發大規模火災，多棟房屋受損，至少六人送醫。

監視器拍下爆炸瞬間，只見對面整棟建築被直接炸開，碎石、木板、瓦礫高速飛散，畫面怵目驚心。住戶更形容，衝擊感就像遭遇戰場上的炸彈。附近居民表示，爆炸瞬間整個房子都在震動，鄰居們也被巨響驚醒，衝出家門查看狀況，形容現場彷彿發生空襲。

事發於11日上午9點半左右，瓦斯外洩引爆後迅速造成大火，濃煙竄上半空。消防隊到場後全力灌救，所幸很快控制火勢，但爆炸中心的建物已被炸得面目全非，只剩焦黑殘骸。

鄰近民宅也遭受不同程度破壞，包括天花板整片塌落、窗戶震碎、家具移位，住戶紛紛報案通報災情。爆炸原因仍在調查中。當地居民指出，近來社區道路正在施工，PG&E 加州太平洋瓦斯與電力公司也在附近進行管線工程，不排除與爆炸有關。正式肇因仍待電力公司進一步公布檢測與調查結果。

