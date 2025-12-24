整棟樓一起響 台東6.1地震國家警報大響 鄉民驚：這次至少快1分鐘
24日傍晚17:47，台通卑南鄉媽生規模6.1極淺層地震，除了距離過遠的金門與馬祖外，全台有感，就連澎湖也能感受到。鄉民們熱議，表示這次地震在發生前至少10秒到甚至1分鐘就先收到簡訊，大讚反應最快的一次。
網友在PTT八卦版發問「這次警報是不是蠻快的？」，聽股市聽到一半，警報突然大響，響完後大約過了10秒才開始搖，直言這次警報真的滿快的。
鄉民們也紛紛留言：「這次警報超快，給個讚」、「超可怕，我這棟樓所有人的手機同時間響起」、「雙北居然有超過35秒的時間」、「高雄沒那麼久，但至少也有2秒」、「我高雄，隔了10秒還是沒搖，想說是不是又在測試，結果就開始了」、「桃園有超過30秒耶」、「這次不稱讚不行，快好多，幾乎提前半分鐘」、「我這裡快1分鐘，超扯」、「久到以為是誤發」。
這起地震規模6.1，深度11.9公里，各地最大震度：台東5級；花蓮、台東、屏東4級；彰化、雲林、南投、嘉義縣市、台南、高雄3級，其餘地方也有1到2級左右的震度。氣象署地震測報中心主任吳健富將於18:30召開記者會說明。
其他人也在看
源遠路2期人行道改善規劃完成 最快明年11月完工
基隆市政府持續推動人行環境改善政策，暖暖區源遠路第一期人行道改善工程在今年九月順利完工後，市府隨即展開第二期工程的規劃作業，經召開施工前說明會，蒐集地方居民與商家意見，將進一步提升整體步行品質。市府工務處表示，源遠路第二期人行環境改善工程總經費約新臺幣三千九百多萬元，預計於明年一月底前動工，工期約九個月，若施工過程順利，最快可望於十一月完工。此次工程範圍涵蓋碇內加油站至暖碇路口路段，以及碇內國中前的源遠路一五二巷，並將與先前已完成的碇內國中通學步道串聯，形塑完整、安全的步行動線。工務處指出，源遠路一五二巷因道路兩側缺乏人行道，長期停放汽、機車，影響學童通行安全，列為本次工程的優先改善重點。主要施工項目包括新建與拓寬人行步道、重新規劃碇內加油站前道路標線設計、電力與電信纜線 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
校園安心關懷機制啟動
記者楊耀華∕基隆報導 因應近日國內重大社會事件引發學生不安情緒，基隆市政府教育處啟動…中華日報 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
影》平安夜太「震」撼 高雄商場吊燈晃、物品掉落 民眾嚇壞
今天是平安夜傍晚，國家級警報突然大響，震央台東規模6.1地震，全台有感，高雄震度3級。高雄新開幕不久的商場「FOCUS13」內，正好聚集數百名逛街民眾，多支手機同時發出警示聲，商場內懸掛的吊燈明顯狂晃，部分櫃位架上物品掉落，有孩童當場被嚇哭，也有民眾第一時間往出口移動避險，尤其位於2樓的民眾直呼「搖晃感特別明顯」。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
半個台灣狂搖！台東規模6.1強震 氣象署：未來恐有規模6餘震
今（24）日17：47發生芮氏規模6.1地震，震央在台東縣政府北方10.1公里處，位於台東縣卑南鄉，地震深度10.1公里。氣象署地震測報中心主任吳健富18：30說明地震最新情況。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
捷運板南線一度卡在龍山寺站跟西門站之間 文湖線停車2分鐘
即時中心／張英傑報導中央氣象署表示，今（24）日17時47分5.6秒，台灣東南部發生有感地震。震央位於臺東縣卑南鄉，地震位置在北緯22.85度、東經121.15度，距離臺東縣政府北方約10.1公里，地震深度為11.9公里，芮氏規模6.1。民視 ・ 59 分鐘前 ・ 發起對話
台東6.1地震！氣象署：慎防規模5.5以上餘震
台東6.1地震！氣象署：慎防規模5.5以上餘震EBC東森新聞 ・ 32 分鐘前 ・ 發起對話
明天天氣冷氣團南下 聖誕節愈晚愈冷低溫探10℃ 高山有望降雪
中央氣象署表示，今晚起東北季風增強，明天大陸冷氣團南下，聖誕節至周五（26日）清晨最冷，各地平地低溫約攝氏13至15度，局部地區可能下探10度；降雨範圍擴大，桃園以北、宜蘭有較大雨勢。全台3000公尺以上、北部及宜蘭2000公尺以上高山有飄雪機會。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前 ・ 發起對話
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 107
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 23
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 61
張文手機通聯0紀錄！名下2組門號都欠費 只靠網路跟1人聯絡
北市日前發生隨機殺人釀4死11傷，兇手張文疑畏罪墜樓身亡，警方事後起獲相關刀械、煙霧彈和煤油彈等做案工作工具，卻始終沒找到張文的手機，僅從張文平板電腦的雲端硬碟發現犯罪計畫，經查，張文名下有2組手機門號，其中遠傳電信門號因欠費被停話，中華電信部分雖有欠費但仍可使用，不過張文已近1年沒有電話通聯記錄，完全斷絕用手機對外聯絡。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 61
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 137
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 1 天前 ・ 4
張文非孤狼有隊友？LINE好友僅「這兩人」 疑用Discord加秘密群組
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，他卻和母親沒有聯繫，LINE好友只有房東和房仲。不過，張文被發現信箱有註冊通訊軟體Discord，究竟是誰找「孤狼」加入也是疑點之一。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 73
4歲女童染二期梅毒！醫師一查傻眼了…阿嬤「愛的舉動」害慘孫女
中國安徽省一名4歲女童，因全身出現紅疹就醫，由於起疹處不痛不癢，醫師原本以為只是過敏，沒想到治療不見成效，疹子還越長越多，經檢測才發現女童罹患梅毒。原來女童的祖母患有梅毒，卻沒有治療，還經常「以嘴餵食」孫女，導致梅毒透過唾液傳播。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
張文對比3年前判若兩人？領4萬當保全「黑料」被掀
社會中心／李汶臻報導27歲男子張文12月19日晚間於北捷台北車站、中山商圈，犯下震撼社會的隨機砍人案。警方查出，張文策劃犯案的時間長達1年8個月，但至今犯案動機依然成謎。而除犯案所需資金來源成為警方追查重點外，如今張文犯案前1年多、擔任社區大樓保全期間的黑歷史也全被掀出；他被爆多次與住戶及同事爆發激烈口角，不僅曾在大廳咆哮，甚至還出言恐嚇同事，遭提告鬧上法院，魔性似乎早顯露。民視 ・ 9 小時前 ・ 30
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 219
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 1 天前 ・ 403
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 60