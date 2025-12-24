整棟樓一起響 台東6.1地震國家警報大響 鄉民驚：這次至少快1分鐘

台東卑南6.1地震，全台有感。（圖／中央氣象署）

24日傍晚17:47，台通卑南鄉媽生規模6.1極淺層地震，除了距離過遠的金門與馬祖外，全台有感，就連澎湖也能感受到。鄉民們熱議，表示這次地震在發生前至少10秒到甚至1分鐘就先收到簡訊，大讚反應最快的一次。

網友在PTT八卦版發問「這次警報是不是蠻快的？」，聽股市聽到一半，警報突然大響，響完後大約過了10秒才開始搖，直言這次警報真的滿快的。

不少網友稱讚，這次警報來的非常早，給了足夠時間反應。（圖／ˊ林毅攝）

鄉民們也紛紛留言：「這次警報超快，給個讚」、「超可怕，我這棟樓所有人的手機同時間響起」、「雙北居然有超過35秒的時間」、「高雄沒那麼久，但至少也有2秒」、「我高雄，隔了10秒還是沒搖，想說是不是又在測試，結果就開始了」、「桃園有超過30秒耶」、「這次不稱讚不行，快好多，幾乎提前半分鐘」、「我這裡快1分鐘，超扯」、「久到以為是誤發」。

這起地震規模6.1，深度11.9公里，各地最大震度：台東5級；花蓮、台東、屏東4級；彰化、雲林、南投、嘉義縣市、台南、高雄3級，其餘地方也有1到2級左右的震度。氣象署地震測報中心主任吳健富將於18:30召開記者會說明。

