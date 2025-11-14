整棟都他的！台灣平價服飾NET 三重新分店「賣場9層＋辦公室1層」

台灣平價服飾品牌，原本在新北三重正義北路上的3層樓分店，將搬到附近十層樓大樓，B1到8樓都是賣場，9樓當辦公室，12月就會開幕；另外日系品牌的西門店，宣布要加入姊妹牌後，正在改裝，11月21日就會開幕。專家指出平價時尚衣就有市場，認為多數消費者要求是，要平價而且品質也要好。

台系平價服飾品牌即將擴大營業規模，原本位於三重正義北路上的三層樓店面，將搬遷至附近一棟十層樓大樓，未來從B1至9樓全部作為賣場使用，10樓則規劃為辦公室。同時，日系兩大平價服飾品牌也計劃在西門町展店。專家表示，現代消費者對服飾的需求主要集中在平價且品質良好的產品上。服飾店選址策略著重於當地消費族群特性，而台系品牌則因更了解本地需求而具有優勢。

這家台系平價服飾品牌原本在三重正義北路上經營三層樓店面，即將搬遷至原為醫院的大樓，擴展為B1至8樓的大型賣場。新店位置鄰近三和夜市及捷運台北橋站，交通便利。據房仲指出，該區域一層樓店面租金約為6萬5至8萬元不等，整棟10層樓的租金相當可觀。

瞄準年輕人荷包，日平價衣、姊妹牌西門店將開。（圖／TVBS）

這家服飾店提供多元風格商品，從休閒風格、素色毛衣配短裙、外套，到微正式套裝、小香風上衣搭配黑色短裙，甚至包含童裝、襪子、鞋子、包包等配件，滿足不同年齡層消費者的需求。對此，消費者評價不一，有人認為「認真挖的話可以找到寶藏」、「東西比較多但比較雜」、「每一種不同年紀的人都可以找到喜歡的」；也有消費者表示「不太喜歡，但還是很多人會去，畢竟便宜」。同時，日系兩大平價服飾品牌也計劃在西門町展店。有消費者表示「日本的感覺比較好，台灣的就還好」。行銷專家胡恒士強調，平價服飾的遷店選擇主要考量當地消費族群，最重要的是當地消費族群與目標體驗完全相符。

造型師林國基分析，日系兩大品牌中，一個主打高品質、高機能、搭配性強，另一個則偏向快時尚、價格優勢。而台系品牌則結合了兩者優點，「因為是一個本土的品牌，所以比較能夠抓住台灣民眾的需求和穿著習慣」。雖然流行款式不斷推陳出新，但主打簡約、素色的平價服飾仍受到大眾青睞。然而，相較於追求流行時尚，現今消費者更加重視服飾的品質和觸感。

