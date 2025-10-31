整治直播打賞亂象，讓虛擬世界回歸正軌／羅登廉

羅登廉（自由撰稿人）

打開直播軟體，有時像闖進了一個光怪陸離的場域，如以尊嚴換流量的審醜表演、量身定制的情感騙局、誘導未成年人的不良行為、以金錢為主導的攀比戰場等。中國中央網信辦10月28日啟動的「清朗·整治網路直播打賞亂象」專案行動，勢必要掃除這股歪風邪氣。

有人可能覺得，這些亂像是主播沒底線，但根源不只如此。有主播裝貧困戶賣慘，私下卻戴名表開豪車；有人冒充醫生編故事，就為騙老年人的養老錢，現在甚至用上AI造虛假人設。這些人算準了一般人的善意和好奇，把直播變成了收割人心的工具。可讓人生氣的是，平台明知道哪些內容在踩紅線，卻因為能帶來流量和收益，要嘛睜隻眼閉隻眼，要嘛乾脆推波助瀾給流量。主播和平台的這種默契，把直播生態攪得烏煙瘴氣。

最讓人揪心的還是孩子。有十幾歲的少年刷光媽媽的積蓄，就為當上主播口中的「家人」；還有主播教唆孩子偷用家長身分資訊，繞過監管。雖說有退款機制，但要證明是小孩操作，需要找一堆證據跑斷腿，很多家長最後只能認栽。這次專案行動把誘導未成年人打賞列為重點，算是給家長們吃了顆定心丸，可光靠監管還不夠，家長的監護和學校的引導同樣不能缺位。

成年人的非理性打賞更透著一股荒唐。有人一晚上砸幾十萬當榜一大哥，就為直播間裡那點虛假的“排面”，或只為搏得主播青睞；平台還特意給高額打賞的人搞防禁言特權，把金錢變成了直播間的特權通行證。從心理學上說，打賞後的即時回饋會讓人上癮，平台偏偏利用這一點，設計出各種PK、榜單，把直播變成了金錢比拼的戰場。據媒體報導，有人4個月就刷了30萬，薪水剛到手就刷沒了，事後後悔卻追不回錢。這樣的例子不在少數。

其實，打賞本身沒什麼錯，本是觀眾對直播內容的認同。 2024年直播產業營收超兩千億，有近兩億主播帳號，顯示直播本該有光明的前景。但現在劣幣在驅逐良幣，好好唱歌跳舞的沒人看，靠搏眼球騙打賞的卻賺得盆滿缽滿，長此以往誰還願意做優質內容。

這次專案行動要斬斷的，就是這根畸形的利益鏈。平台需真正負起責任，別再把流量當唯一目標，好好設個打賞上限，把那些違規的帳號和MCN機構清出去。主播也應該明白，靠低俗假賺來的錢長不了，若真有才藝有內容，觀眾自然願意買單。觀眾更要清楚，打賞是為了開心，不是為了攀比或出於某種企圖，別被直播間的熱鬧沖昏了頭。

當然，整治不是要搞垮業界，而是要讓直播回歸原本的樣子。等那些歪門邪道的路被堵死了，直播才能真正變成展現才藝、釋放善意的地方。這樣的熱鬧才值得看，這樣的打賞心裡才踏實。（照片翻攝畫面）