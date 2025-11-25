整治砸35億亮點再度遭糟蹋 鹿港溪12天第8包垃圾現蹤 巡守隊破袋公開

記者陳佳鈴／彰化報導

才剛剛公布被丟第七包垃圾，竟然就出現第八包垃圾，讓巡守隊相當氣憤，破袋找蛛絲馬跡，懷疑是行經附近的自行車隊丟棄的廢物。（圖／翻攝鹿港溪巡守隊粉專）

斥資35億彰化鹿港溪整治後煥然一新，成為在地居民與遊客的熱門休憩地點，然而環境維護卻屢受挑戰！巡守隊昨（24 日）再度在溪畔發現一包遭棄置的垃圾，這已是近 12 天內第 8 次發現同類情況，令人錯愕。巡守隊無奈宣布，之後所有發現的垃圾將一律破袋檢查並拍照公開，縣府也怒了！架移動式攝影機抓人！

彰化縣水資處長黃俊峰表示，鹿港溪整治工程投入高達 35 億元，才讓昔日因家庭污水與髒亂而臭名遠播的溪流重獲新生，如今搖身成為觀光亮點，卻頻頻遭少數民眾亂丟垃圾破壞景致，實在可惜。他強調，為有效遏止違規行為，縣府將在鹿港溪沿線部署「移動式攝影機」，用以彈性取證、立即偵查，讓亂丟者無所遁形。

廣告 廣告

鹿港溪12天遭丟第8包垃圾，巡守隊破袋找關鍵，縣府也要架攝攝影機，抓偷倒垃圾的人。（圖／翻攝鹿港溪巡守隊粉專）

根據《廢棄物清理法》，只要經拍照或錄影確認行為人身分，即可開罰最高 6000 元，並要求限期清除垃圾。黃俊峰呼籲，整治成果得來不易，民眾應共同維護，不要因一時便宜行事而破壞公共環境。

巡守隊長黃幸梓也指出，這次發現的垃圾袋內含有能量飲料瓶、腳踏車警示燈包裝等物品，研判可能與騎自行車的遊客有關。他無奈表示：「12 天丟 8 包，真的太誇張了。」未來巡守隊將全面破袋檢查並拍照公布內容物，希望喚醒更多民眾的公德心，並促使真正的亂丟者感到壓力。

更多三立新聞網報導

台中后豐鐵馬道幼童遭撞頭重創 狹窄隧道救護車卡700公尺外

最美3級片女星直播自曝左眼「全灰」失明半年 誤診延誤治療險失明

命少年當庭打耳光、積案曠職300小時領薪 前法官周靜妮遭懲戒停任3年

台中街頭上演「實境抓捕」移工見警闖紅燈跳車逃 民眾變活體GPS助警

